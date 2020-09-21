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futebol

'Desde criança tenho uma bola nos pés', diz Trincão, em documentário

Português chegou recentemente ao Barcelona e é tratado como promessa na Catalunha...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 19:56
Crédito: German Parga / Barcelona
Recém-chegado ao Barcelona, o jovem Francisco Trincão é uma grande aposta do clube para o futuro. O português de 20 anos, que completa 21 em dezembro, deu uma entrevista ao canal oficial dos blaugranas e disse que desde que se entende por gente tem uma bola de futebol nos pés.
- Desde que me lembro, tenho uma bola a meus pés e é daí que vem a minha paixão - disse o atleta ao documentário "Origins", produção especial do Barcelona.
Segundo o pai de Trincão, o jogador nunca aceita bem uma derrota. E quando ela acontece, o português vê como oportunidade de evolução.
- Ele nunca enfrenta derrotas como tal, ele as vê como uma oportunidade para trabalhar mais e evoluir - revelou.

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