'Desde criança tenho uma bola nos pés', diz Trincão, em documentário

Crédito: German Parga / Barcelona

Recém-chegado ao Barcelona, o jovem Francisco Trincão é uma grande aposta do clube para o futuro. O português de 20 anos, que completa 21 em dezembro, deu uma entrevista ao canal oficial dos blaugranas e disse que desde que se entende por gente tem uma bola de futebol nos pés.

- Desde que me lembro, tenho uma bola a meus pés e é daí que vem a minha paixão - disse o atleta ao documentário "Origins", produção especial do Barcelona.

Segundo o pai de Trincão, o jogador nunca aceita bem uma derrota. E quando ela acontece, o português vê como oportunidade de evolução.