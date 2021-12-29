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Desde 2013 no Internacional, João Felix anseia por sua primeira Copa SP

Defensor foi um dos pilares do Colorado na conquista da tríplice coroa em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 16:07

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 16:07

No próximo domingo, começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior e principal competição de base do país. Campeão da Campeonato Brasileiro sub-20, Gaúcho sub-20, da Supercopa da categoria em 2021, o Internacional, atual campeão da Copa SP que conquistou a última edição da copinha, disputada em 2020, faz sua estreia na competição no dia 4 de janeiro, contra o São Raimundo-RR.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Uma das peças vitais da equipe na conquista da tríplice coroa neste ano, o defensor João Felix, que pode atuar tanto como zagueiro quanto lateral esquerdo, falou sobre a expectativa de disputar a competição pela primeira vez.
'Copa São Paulo não tem favorito. Jogamos com o Brasil todo e se quisermos sair com o título temos que dar a vida em todos os jogos. Estou ansioso e me preparando pra essa Copa São Paulo, feliz por realizar um sonho de disputar essa competição. Nosso time vai fazer de tudo pra sair com o título', disse.
No clube gaúcho há mais de oito anos, João disputará pela primeira vez a competição. Apesar das conquistas de 2021, o defensor afirma que a equipe estará com a mesma gana de sempre.
'Vamos com a mesma vontade dos outros campeonatos, estamos no Inter e com essa camisa sempre tem que entrar pra ganhar e brigar por títulos. Vamos com humildade e com dedicação atrás do título da Copinha', revelou.
O Internacional está no Grupo 25 da competição, juntamente com o São Raimundo-RR, Portuguesa e os anfitriões União Mogi.
Crédito: JoãoFélixvaidisputaraCopaSP(JotaFinkler/Internacional

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