Desce gelo! Filipe Luís comemora vitória na Libertadores com chopp e companhia de Gabigol

Antes de desembarcar no Rio de Janeiro e curtir a folga desta quarta-feira, Filipe Luís fez uma parada em um restaurante no aeroporto de Buenos Aires e brindou com uma caneca de chopp ao lado de Gabigol e outros dois membros da delegação do Flamengo - que venceu o Vélez Sarsfield por 3 a 2, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores, Estádio José Amalfitani.- Todos muito queridos - escreveu Filipe Luís na legenda, em imagem junto a Gabriel Skinner, supervisor, e Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube, além de Gabigol, que comentou o seguinte na postagem: