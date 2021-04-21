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Desce gelo! Filipe Luís comemora vitória na Libertadores com chopp e companhia de Gabigol

Lateral-esquerdo do Flamengo brindou e compartilhou o momento de lazer em seu Instagram. Rubro-Negro estreou no torneio e venceu o Vélez na Argentina, pelo Grupo G...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 12:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 12:09
Crédito: Reprodução / Instagram
Antes de desembarcar no Rio de Janeiro e curtir a folga desta quarta-feira, Filipe Luís fez uma parada em um restaurante no aeroporto de Buenos Aires e brindou com uma caneca de chopp ao lado de Gabigol e outros dois membros da delegação do Flamengo - que venceu o Vélez Sarsfield por 3 a 2, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores, Estádio José Amalfitani.- Todos muito queridos - escreveu Filipe Luís na legenda, em imagem junto a Gabriel Skinner, supervisor, e Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube, além de Gabigol, que comentou o seguinte na postagem:
- Eu te amo, querido. Filipe Luís e companhia se reapresentam no Ninho do Urubu às 9h desta quinta-feira, visando o título da Taça Guanabara, enquanto o clube já está classificado às semifinais do Campeonato Carioca.
PRÓXIMOS JOGOS
+ Veja a tabela completa da Libertadores 2021
O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores será contra o Unión La Calera (CHI), no Maracanã, na terça que vem (27). Antes, o Rubro-Negro decide e joga a última rodada da Taça Guanabara contra o Volta Redonda, neste sábado.

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