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Descanso e testes: Ceni vai utilizar raro período sem jogos para buscar alternativas sem os 'selecionáveis'

São sete titulares 'emprestados' às seleções nacionais, cenário que deve se repetir ao longo da temporada e o técnico precisará atuar em jogos decisivos com o que estiver à disposição...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 08:00
Crédito: Rogério Ceni terá que 'quebrar cabeça' para encontrar soluções sem os selecionáveis (F: Alexandre Vidal/Flamengo
A coincidência de datas de jogos da Seleção Brasileira (olímpica e principal) e do Flamengo fez com que a CBF remanejasse partidas do clube pelo Brasileirão e Copa do Brasil, e, por conta disso, Rogério Ceni terá um raro período de 10 dias dedicados apenas aos treinamentos. Ciente de que ajustes precisam ser feitos na equipe, o técnico, por outro lado, não terá sete titulares por conta das convocações, e utilizará a pausa nos jogos para, justamente, buscar soluções para os desfalques que irão se repetir ao longo da temporada com Copa América, Olimpíadas e Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2022.
- Vamos descansar dois dias porque viemos em uma jornada cansativa, mas vamos usar esse tempo para trabalhar. Estamos há 13 jogos sem perder, mas ainda precisamos evoluir. Sem desvalorizar o que foi construído, com títulos e bom futebol. Hoje (domingo), fizemos um jogo consistente. Vamos trabalhar a parte tática, física. Até para ter alternativas para jogar sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, sem Gabriel, sem Isla... Vamos usar esse tempo para trabalhar - afirmou o treinador do Flamengo, após a vitória sobre o Palmeiras no Maraca.+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!OS DESFALQUES PARA ROGÉRIO CENI​Chamado de última hora por Tite, para substituir Thiago Silva, Rodrigo Caio se junta a Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, na seleção principal, e Gerson e Pedro, na lista de André Jardine na seleção olímpica, se apresentam nesta segunda, na Granja Comary. Com dois compromissos cada, entre os dias 4 e 8 de junho, os cinco só devem se reapresentar no Ninho do Urubu no dia 9, na véspera da partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Coritiba.
O mesmo deve acontecer com Isla Arrascaeta, convocados por Chile e Uruguai.
Por conta do número de "selecionáveis", a CBF remanejou as partidas do Flamengo neste primeiro período, tanto o duelo com o Grêmio, pelo Brasileiro, quanto as partidas com o Coritiba. Contudo, os desfalques são inevitáveis para Rogério Ceni devido ao calendário espremido e as futurar convocações para as Eliminatórias Sul-Americanas, Copa América e Jogos Olímpicos de Tóquio.
Se realizada, a Copa América acontecerá entre os dias 13 de junho e 10 de julho. Estão previstas oito rodadas do Campeonato Brasileiro e um jogo da Copa do Brasil neste intervalo, no qual os atletas do Brasil, Uruguai e Chile podem ficar longe do Flamengo enquanto as respectivas seleções avançarem.
O torneio de futebol nas Olimpíadas de Tóquio têm início e final previstos para 23 de julho e 8 de agosto. Serão disputadas cinco rodadas do Brasileirão e os dois confrontos da quarta fase da Copa do Brasil entre essas datas. Mais à frente, é provável que o remanejamento de datas seja inviável, por isso, é tão importante que Ceni encontre neste período as soluções que usará em 2021.

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