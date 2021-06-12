Descanso e intensidade: Flamengo coloca à prova rotina especial de treinos adotada no período sem jogos

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O intervalo de 10 dias livres do Flamengo acabou na última quinta-feira com a vitória sobre o Coritiba, mas ainda promete dar bons frutos para o clube. Com o objetivo de aprimorar a parte física do elenco, o Rubro-Negro adotou uma rotina especial de treinos durante o período e a colocará à prova na maratona de jogos nas próximas semanas.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoNa espécie de 'intertemporada forçada', o Flamengo buscou encontrar um equilíbrio entre descanso (para recuperar os atletas) e intensidade para deixá-los em condições de aguentar a programação estabelecida pela comissão técnica. Com base nesta ideia, ficou decidido que o grupo teria três dias de folga e faria 10 sessões de treinamento no período.

Além, é claro, dos trabalhos técnicos e táticos sob comando de Rogério Ceni, as atividades sob responsabilidade dos preparadores físicos foram frequentes no Ninho do Urubu. O grupo, composto por Danilo Augusto, Roberto Oliveira, Rafael Winick e Alexandre Sanz, exigiu o máximo dos atletas e conseguiu implementar as cargas condicionantes necessárias para aumentar o nível de cobrança nos treinos de força. E os números comprovam essa evolução.Houve, por exemplo, o aumento de 26% nas distâncias de alta intensidade (acima de 20km/h) exigidas nos treinos. Já os saltos - que tem o objetivo de aprimorar a força especial ou força útil dentro do gesto específico cresceram em 21%. Com esse tipo de atividade, os preparadores físicos buscam aumentar a capacidade de saltos para cabeceio, além de fortalecer outros aspectos do jogo, como o movimento sprint, desacelerar e acelerar, e mudanças de direção.

Vale lembrar que atualmente apenas Thiago Maia e César são desfalques por problemas físicos e ambos estão em processo de recuperação após cirurgias no joelho. O volante, inclusive, está mais próximo de voltar aos gramados e participou de parte das atividades de força com o restante do grupo.

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