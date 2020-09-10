Desatenção nos minutos finais volta a ser o pesadelo do Botafogo

Crédito: Divulgação/Botafogo

Filme repetido: o Botafogo voltou a levar gols nos minutos decisivos de uma partida mesmo jogando melhor que o adversário e tendo a vantagem no placar. Aconteceu diante do Corinthians, no último sábado, e voltou a ser uma dor de cabeça diante do Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Arena da Baixada, o Botafogo vencia por 1 a 0 até os 43 minutos da etapa final e procurava maneiras de prender a bola. A defesa dormiu, o Alvinegro levou o gol de empate e, no lance seguinte, permitiu um pênalti ao Athletico, quando Rafael Forster colocou a mão na bola dentro da área. Na marca da cal, Nikão isolou. O que parecia ser uma vitória encaminhada, portanto, por pouco não foi uma derrota.

O Furacão deu nove finalizações no segundo tempo diante do Botafogo. Dessas, quatro foram depois dos 43 minutos - contando com a do gol de Ravanelli. A defesa do Alvinegro, que não havia oferecido nenhuma chance ao Athletico na etapa final, desligou nos últimos minutos. - Temos uma equipe jovem. E mesmo algumas equipes com individualidades experientes não são uma equipe madura coletivamente. Nós tampouco poderíamos ser maduros coletivamente. Muitos jogadores jovens e uma equipe sendo trabalhada com pouco treino. Temos que ter tranquilidade - avaliou Paulo Autuori, treinador do Glorioso, após a partida.

O Glorioso levou gols depois dos 42 minutos das partidas diante de Atlético-MG, Flamengo, Corinthians e Athletico. Ao todo, foram seis pontos perdidos - já que o Alvinegro superou o Galo.