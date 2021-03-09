'Desastre e maldição': jornal italiano repercute eliminação da Juventus para o Porto na Champions

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Nesta terça-feira, a Juventus foi eliminada para o Porto nas oitavas de final da Champions League. Apesar da vitória por 3 a 2 da equipe italiana, os gols marcados pela equipe portuguesa fora de casa a colocaram na próxima fase da competição. A imprensa italiana repercutiu a eliminação da Velha Senhora.

Veja o mata-mata da Champions LeagueA imprensa italiana não deixou barato para a Juventus após a eliminação, e não poupou as críticas para a equipe de Andrea Pirlo. A atuação do time de Turim, que teve um jogador a mais durante a maior parte da partida não convenceu, e a eliminação foi considerada justa.

O jornal italiano 'La Gazzeta dello Sport', em duas manchetes diferentes, usa os adjetivos 'desastre' e 'maldição' para classificar o que a Champions League representa para a equipe da Juventus após a eliminação para o Porto nesta terça-feira.

Após a derrota, o jornal 'Corriere dello Sport' destacou não só a derrota para o Porto, mas também o principal jogador da Juventus: Cristiano Ronaldo. Com imagens do camisa 7, o periódico menciona 'a desilusão de Ronaldo', que teve partida discreta.