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'Desastre e maldição': jornal italiano repercute eliminação da Juventus para o Porto na Champions

Imprensa italiana usa adjetivos pesados para classificar a eliminação da Juventus na Champions nesta terça-feira...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 20:36
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Nesta terça-feira, a Juventus foi eliminada para o Porto nas oitavas de final da Champions League. Apesar da vitória por 3 a 2 da equipe italiana, os gols marcados pela equipe portuguesa fora de casa a colocaram na próxima fase da competição. A imprensa italiana repercutiu a eliminação da Velha Senhora.
Veja o mata-mata da Champions LeagueA imprensa italiana não deixou barato para a Juventus após a eliminação, e não poupou as críticas para a equipe de Andrea Pirlo. A atuação do time de Turim, que teve um jogador a mais durante a maior parte da partida não convenceu, e a eliminação foi considerada justa.
O jornal italiano 'La Gazzeta dello Sport', em duas manchetes diferentes, usa os adjetivos 'desastre' e 'maldição' para classificar o que a Champions League representa para a equipe da Juventus após a eliminação para o Porto nesta terça-feira.
Após a derrota, o jornal 'Corriere dello Sport' destacou não só a derrota para o Porto, mas também o principal jogador da Juventus: Cristiano Ronaldo. Com imagens do camisa 7, o periódico menciona 'a desilusão de Ronaldo', que teve partida discreta.
Eliminada da Champions League, a Juventus enfrenta, às 14h (de Brasília) deste domingo, o Cagliari, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

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