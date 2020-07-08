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Desacerto financeiro deixa Gustavo Gómez sem registro no Palmeiras

Está tudo certo entre o Milan, que detinha seus direitos econômicos, e o Verdão, mas há pendências em relação a acordos feitos com o próprio zagueiro, que segue treinando...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 20:24

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 20:24

Crédito: Gustavo Gómez discute pendências financeiras do Palmeiras enquanto treina (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Gustavo Gómez está treinando na Academia de Futebol, mas sem estar registrado como atleta do Palmeiras. O zagueiro tem mais quatro anos de contrato, contudo, a sua validação ainda depende de acertos financeiros com o clube. Há pendências debatidas desde janeiro e a diretoria busca o acordo para resolver toda a situação burocrática do jogador paraguaio.
O desacerto financeiro foi publicado primeiramente pelo Globo Esporte. Já há um acordo com o Milan, que detinha os direitos econômicos de Gustavo Gómez e enviou o Certificado de Transferência Internacional, documento necessário para que o zagueiro pertença ao Verdão de forma definitiva. Porém, a conclusão da transação ainda depende da assinatura do paraguaio.

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