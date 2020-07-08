Desacerto financeiro deixa Gustavo Gómez sem registro no Palmeiras

Gustavo Gómez está treinando na Academia de Futebol, mas sem estar registrado como atleta do Palmeiras. O zagueiro tem mais quatro anos de contrato, contudo, a sua validação ainda depende de acertos financeiros com o clube. Há pendências debatidas desde janeiro e a diretoria busca o acordo para resolver toda a situação burocrática do jogador paraguaio.
O desacerto financeiro foi publicado primeiramente pelo Globo Esporte. Já há um acordo com o Milan, que detinha os direitos econômicos de Gustavo Gómez e enviou o Certificado de Transferência Internacional, documento necessário para que o zagueiro pertença ao Verdão de forma definitiva. Porém, a conclusão da transação ainda depende da assinatura do paraguaio.