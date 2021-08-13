Derrota trava evolução do Botafogo na Série B, e 'sonho' do G4 é adiado por pelo menos mais uma rodada

Crédito: Andrey Jonas / OPEC

O Botafogo voltou espaços no gigante tabuleiro da Série B. A derrota por 1 a 0 para o Operário na última quinta-feira travou a sequência positiva da equipe e aumentou a distância para o G4. Se antes o Alvinegro enxergava esta zona de perto, agora terá que voltar a remar para chegar lá.

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A equipe comandada por Enderson Moreira vinha de quatro vitórias seguidas e estava em plena evolução no Campeonato Brasileiro. O resultado negativo travou, pelo menos em um primeiro momento, o ímpeto do Alvinegro pelo G4.

A ambição de chegar às quatro primeiras posições da tabela foi adiada por, pelo menos, mais uma rodada. A distância do Botafogo para o Sampaio Corrêa, 4º colocado, é de quatro pontos. O Alvinegro terminou a 17ª rodada da Série B com 25.

+ Veja a tabela da Série BOs times neste "bolo" de cima, contudo, ainda estão bem próximos. A distância do Brusque para o G4, por exemplo, é de cinco pontos. O panorama da competição, até aqui, é de que todo resultado pode mudar a situação de um clube de forma mais intensa.

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