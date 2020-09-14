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Derrota no fim de semana acabou com série de Galhardo no Inter

Depois de marcar por seis jogos consecutivos, o atleta passou em branco diante do Goiás...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 14:32
Crédito: Divulgação/Internacional
Na noite do último domingo, o Internacional foi até a Serrinha para encarar o Goiás e acabou surpreendido. Mesmo com um jogador a mais, o time de Eduardo Coudet foi derrotado por 1 a 0.Além do fim da série invicta de seis jogos, outra sequência acabou diante do Verdão. Trata-se de Tiago Galhardo, que havia marcado em todos os confrontos da invencibilidade.
Diferente de outros jogos, o atacante começou no banco de reservas. Na volta do intervalo, Galhardo entrou em campo, mas desta vez não conseguiu decidir a favor do Colorado.
Vale lembrar, que nos seis jogos anteriores, Galhardo balançou a rede em oito oportunidades, feito que o levou para o topo da artilharia do time na competição.
Apesar da derrota como visitante, o Internacional manteve a liderança do torneio, com 20 pontos. No fim de semana, o rival é o Fortaleza, na Arena Castelão.

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