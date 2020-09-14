Derrota no fim de semana acabou com série de Galhardo no Inter

Crédito: Divulgação/Internacional

Na noite do último domingo, o Internacional foi até a Serrinha para encarar o Goiás e acabou surpreendido. Mesmo com um jogador a mais, o time de Eduardo Coudet foi derrotado por 1 a 0.Além do fim da série invicta de seis jogos, outra sequência acabou diante do Verdão. Trata-se de Tiago Galhardo, que havia marcado em todos os confrontos da invencibilidade.

Diferente de outros jogos, o atacante começou no banco de reservas. Na volta do intervalo, Galhardo entrou em campo, mas desta vez não conseguiu decidir a favor do Colorado.

Vale lembrar, que nos seis jogos anteriores, Galhardo balançou a rede em oito oportunidades, feito que o levou para o topo da artilharia do time na competição.