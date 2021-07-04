Derrota do Santos em BH confirma números ruins como visitante

A derrota do Santos para o América, neste sábado, por 2 a 0, prorrogou o mau momento que o time vive como visitante nesta temporada. O Alvinegro só venceu dois jogos na casa dos adversários - e nenhum pelo Brasileirão.A primeira vitória aconteceu contra o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, ainda na ida da terceira fase preliminar na Copa Libertadores, no dia 6 de abril. O outro triunfo aconteceu diante o Cianorte, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no dia 1 de junho. São 9 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias nos 15 jogos como visitante na temporada. Um aproveitamento de 22%.O próximo confronto como visitante acontecerá no dia 10 de julho, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Em seguida, o Peixe visita o Bragantino, um dos melhores times do Brasileirão, no Estádio Nabi Abi Chedid.
Porém antes desses confrontos, o Santos tem o compromisso contra o Athletico-PR, na próxima terça-feira (6), pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para Vila Belmiro.
Veja os jogos do Santos fora de casa nessa temporada:
Santo André 2 x 2 Santos – PaulistaSão Paulo 4 x 0 Santos – PaulistaDeportivo Lara 1 x 1 Santos – 2ª fase preliminar LibertadoresSan Lorenzo 1 x 3 Santos – 3ª fase preliminar LibertadoresPonte Preta 3 x 0 Santos – PaulistaNovorizontino 1 x 0 Santos – PaulistaBoca Juniors 2 x 0 Santos – fase de grupos LibertadoresRed Bull Bragantino 1 x 1 Santos – PaulistaPalmeiras 3 x 2 Santos – PaulistaThe Strongest 2 x 1 Santos – fase de grupos LibertadoresBarcelona de Guayaquil 3 x 1 Santos – fase de grupos LibertadoresBahia 3 x 0 Santos – BrasileiroCianorte 0 x 2 Santos – Copa do BrasilFluminense 1 x 0 Santos – BrasileiroGrêmio 2 x 2 Santos – BrasileiroAmérica 2x0 Santos - Brasileiro