futebol

Derrota do Santos em BH confirma números ruins como visitante

Alvinegro venceu apenas duas vezes em 15 jogos disputados longe de seus domínios na temporada, mas nenhuma delas em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 15:00
Crédito: Santos perdeu pela nona vez como visitante em 15 jogos disputados no ano (Divulgação/Santos
A derrota do Santos para o América, neste sábado, por 2 a 0, prorrogou o mau momento que o time vive como visitante nesta temporada. O Alvinegro só venceu dois jogos na casa dos adversários - e nenhum pelo Brasileirão.A primeira vitória aconteceu contra o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, ainda na ida da terceira fase preliminar na Copa Libertadores, no dia 6 de abril. O outro triunfo aconteceu diante o Cianorte, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no dia 1 de junho. São 9 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias nos 15 jogos como visitante na temporada. Um aproveitamento de 22%.O próximo confronto como visitante acontecerá no dia 10 de julho, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Em seguida, o Peixe visita o Bragantino, um dos melhores times do Brasileirão, no Estádio Nabi Abi Chedid.
Porém antes desses confrontos, o Santos tem o compromisso contra o Athletico-PR, na próxima terça-feira (6), pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para Vila Belmiro.
Veja os jogos do Santos fora de casa nessa temporada:
Santo André 2 x 2 Santos – PaulistaSão Paulo 4 x 0 Santos – PaulistaDeportivo Lara 1 x 1 Santos – 2ª fase preliminar LibertadoresSan Lorenzo 1 x 3 Santos – 3ª fase preliminar LibertadoresPonte Preta 3 x 0 Santos – PaulistaNovorizontino 1 x 0 Santos – PaulistaBoca Juniors 2 x 0 Santos – fase de grupos LibertadoresRed Bull Bragantino 1 x 1 Santos – PaulistaPalmeiras 3 x 2 Santos – PaulistaThe Strongest 2 x 1 Santos – fase de grupos LibertadoresBarcelona de Guayaquil 3 x 1 Santos – fase de grupos LibertadoresBahia 3 x 0 Santos – BrasileiroCianorte 0 x 2 Santos – Copa do BrasilFluminense 1 x 0 Santos – BrasileiroGrêmio 2 x 2 Santos – BrasileiroAmérica 2x0 Santos - Brasileiro

