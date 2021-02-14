Derrota do Corinthians garante volta do Fluminense à Libertadores após oito anos

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Com a derrota do Corinthians para o Flamengo, no Maracanã, o Fluminense está classificado para a Libertadores de 2021. O Tricolor entra em campo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro apenas nesta segunda-feira, quando visita o Ceará no Castelão, às 18h, e agora tem como objetivo a conquista da vaga direta na fase de grupos do torneio.

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Com a vitória contra o Coritiba, o Santos ainda pode chegar aos atuais 57 pontos do Fluminense, mas ficaria atrás na tabela com 15 vitórias contra 16 do Tricolor. Já o Corinthians permanece com 49 pontos e, com a derrota, atinge, no máximo, 58. No entanto, o jogo atrasado é exatamente contra o Santos. Por isso, qualquer resultado no clássico tiraria um dos dois da disputa com o Fluminense. As duas equipes ainda tem mais três jogos pela frente.

Assim, o Flu não tem mais necessidade de esperar por um G7 ou G8, pois garante vaga no G6 independentemente do resultado da final da Copa do Brasil ou das posições de Palmeiras e Grêmio posteriormente.

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A luta agora passa a ser por uma vaga direta na fase de grupos, disputando com São Paulo e Atlético-MG, quarto e terceiro lugares, respectivamente. O G8, vale lembrar, ainda será definido na final da Copa do Brasil, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Caso o Palmeiras vença, o Brasileirão fica com mais uma vaga direta, ou seja, o Flu precisaria terminar apenas em quinto, onde está atualmente. No caso de título do Grêmio, o time gaúcho transformaria em G8 caso termine nas sete primeiras posições da tabela.