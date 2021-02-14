Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Derrota do Corinthians garante volta do Fluminense à Libertadores após oito anos

Tricolor se mantém entre as equipes classificadas mesmo com G6 e agora briga por uma vaga direto na fase de grupos do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2021 às 18:07

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 18:07

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Com a derrota do Corinthians para o Flamengo, no Maracanã, o Fluminense está classificado para a Libertadores de 2021. O Tricolor entra em campo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro apenas nesta segunda-feira, quando visita o Ceará no Castelão, às 18h, e agora tem como objetivo a conquista da vaga direta na fase de grupos do torneio.
> Confira os 40 jogadores do Brasileirão que mais valorizaram durante a temporada
Com a vitória contra o Coritiba, o Santos ainda pode chegar aos atuais 57 pontos do Fluminense, mas ficaria atrás na tabela com 15 vitórias contra 16 do Tricolor. Já o Corinthians permanece com 49 pontos e, com a derrota, atinge, no máximo, 58. No entanto, o jogo atrasado é exatamente contra o Santos. Por isso, qualquer resultado no clássico tiraria um dos dois da disputa com o Fluminense. As duas equipes ainda tem mais três jogos pela frente.
Assim, o Flu não tem mais necessidade de esperar por um G7 ou G8, pois garante vaga no G6 independentemente do resultado da final da Copa do Brasil ou das posições de Palmeiras e Grêmio posteriormente.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
A luta agora passa a ser por uma vaga direta na fase de grupos, disputando com São Paulo e Atlético-MG, quarto e terceiro lugares, respectivamente. O G8, vale lembrar, ainda será definido na final da Copa do Brasil, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Caso o Palmeiras vença, o Brasileirão fica com mais uma vaga direta, ou seja, o Flu precisaria terminar apenas em quinto, onde está atualmente. No caso de título do Grêmio, o time gaúcho transformaria em G8 caso termine nas sete primeiras posições da tabela.
Esta é a primeira classificação desde a saída da Unimed-Rio, patrocinadora master do clube de 1999 até o fim de 2014. E será a sétima vez do Fluminense na Libertadores. O Tricolor disputou as edições de 1971, 1985, 2008, 2011, 2012 e 2013, tendo como melhor campanha o vice de 2008.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados