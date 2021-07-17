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futebol

Derlan comemora semana de treinos e manutenção de três zagueiros na Chape

Defensor entende que forma de atuar no 3-4-3 já se mostrou consistente e adequado na busca pela primeira vitória no Brasileirão...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 19:24
Crédito: Jogador de 25 anos está no clube desde a última temporada (Márcio Cunha/ACF
Ainda sem vencer no Brasileirão, a Chapecoense teve uma semana livre para treinamentos, algo inédito desde que o técnico Jair Ventura assumiu o comando da equipe. Mais importante ainda porque o próximo adversário, nesse momento, é um concorrente direto pela fuga do rebaixamento, o Cuiabá, 18º colocado com seis pontos ganhos, dois a mais que os catarinenses. A partida será no próximo domingo (18), às 11h (de Brasília), na Arena Condá.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNesses dias de treinamentos, um dos pontos abordados foi o aprimoramento do sistema defensivo com três zagueiros, testado nas últimas duas rodadas. Uma dessas peças na defesa, atuando pela esquerda, o zagueiro Derlan entende que essa form de atuar já deu bons frutos no sentido de ter mais consistência na partida:
- Estou aqui para ajudar, seja onde for. Fico feliz em ter a confiança do professor Jair para jogar tanto de zagueiro, que é a minha posição, mas também de lateral, mesmo não sendo de lá. Jogamos no 3-4-3 em algumas oportunidades já e acho que tivemos bons desempenhos, embora a vitória ainda não tenha chegado. Ainda não tem como dizer como jogaremos no domingo, isso é com o professor Jair, mas posso dizer que estamos bem preparados para buscar a nossa primeira vitória, virar essa chave e sair dessa situação incômoda.
Derlan também comemora o fato de ter a semana livre de jogos e o elenco poder ter mais tempo de treinamento com o técnico Jair Ventura:
Desde que o Jair chegou, foi jogo atrás de jogo. Era jogo, viagem e jogo. Agora, conseguimos ter uma sequência melhor de treinamentos para assimilarmos melhor as ideias do professor. Já viemos tendo evolução nas atuações, infelizmente a fase não está boa, mas temos certeza que esse é um passo importante para melhorarmos nosso jogos e sair dessa situação.
A Chapecoense é a penúltima colocada no Brasileirão, com quatro pontos, na campanha que totaliza quatro empates e sete derrotas em 11 jogos. Com isso, o time Condá está à frente apenas do Grêmio, lanterna com três pontos, mas dois jogos a menos.

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