Derlan comemora semana de treinos e manutenção de três zagueiros na Chape

Crédito: Jogador de 25 anos está no clube desde a última temporada (Márcio Cunha/ACF

Ainda sem vencer no Brasileirão, a Chapecoense teve uma semana livre para treinamentos, algo inédito desde que o técnico Jair Ventura assumiu o comando da equipe. Mais importante ainda porque o próximo adversário, nesse momento, é um concorrente direto pela fuga do rebaixamento, o Cuiabá, 18º colocado com seis pontos ganhos, dois a mais que os catarinenses. A partida será no próximo domingo (18), às 11h (de Brasília), na Arena Condá.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNesses dias de treinamentos, um dos pontos abordados foi o aprimoramento do sistema defensivo com três zagueiros, testado nas últimas duas rodadas. Uma dessas peças na defesa, atuando pela esquerda, o zagueiro Derlan entende que essa form de atuar já deu bons frutos no sentido de ter mais consistência na partida:

- Estou aqui para ajudar, seja onde for. Fico feliz em ter a confiança do professor Jair para jogar tanto de zagueiro, que é a minha posição, mas também de lateral, mesmo não sendo de lá. Jogamos no 3-4-3 em algumas oportunidades já e acho que tivemos bons desempenhos, embora a vitória ainda não tenha chegado. Ainda não tem como dizer como jogaremos no domingo, isso é com o professor Jair, mas posso dizer que estamos bem preparados para buscar a nossa primeira vitória, virar essa chave e sair dessa situação incômoda.

Derlan também comemora o fato de ter a semana livre de jogos e o elenco poder ter mais tempo de treinamento com o técnico Jair Ventura:

Desde que o Jair chegou, foi jogo atrás de jogo. Era jogo, viagem e jogo. Agora, conseguimos ter uma sequência melhor de treinamentos para assimilarmos melhor as ideias do professor. Já viemos tendo evolução nas atuações, infelizmente a fase não está boa, mas temos certeza que esse é um passo importante para melhorarmos nosso jogos e sair dessa situação.