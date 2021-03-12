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futebol

Derby Campineiro: Guarani tem início melhor que a Ponte no Paulistão

Nas três primeiras rodadas do estadual, o Bugre apresenta um desempenho melhor que o seu rival...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:42

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 14:42
Crédito: Divulgação/Ponte Preta
Responsáveis pela maior rivalidade do interior de São Paulo, Guarani e Ponte Preta, adversários de Campinas, apresentam desempenho distintos no começo do estadual.
No grupo B, a Ponte Preta, que costuma apresentar resistência contra os principais clubes de São Paulo, já disputou três partidas e ainda não venceu. Com o desempenho, a Macaca está na 3ª colocação, com 1 ponto.
Já o Guarani, que vive um processo de reformulação com o técnico Allan Aal, conquistou quatro dos nove pontos que disputou. O resultado é a vice-liderança da chave D.
Calendário
Na rodada do fim de semana, a Ponte Preta visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Enquanto isso, o Guarani encara o São Bento, no Brinco de Ouro.
Campanhas
Ponte Preta: 0 vitória, 1 empate e 2 derrotas – 2 gols marcados e 4 gols sofridosGuarani: 1 vitória, 1 empate e 1 derrota – 2 gols marcados e 4 gols sofridos

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