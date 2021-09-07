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Dérbis em sequência: Palmeiras vai enfrentar Corinthians três vezes em uma semana

Com dois jogos com a equipe feminina e um com a equipe masculina, sequência contará até com decisão de título
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LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 09:30

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 09:30

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O mês de setembro pretende testar o torcedor palmeirense. Além das decisões da semifinal da Libertadores, diante do Atlético-MG, a equipe alviverde fará três jogos seguidos contra o Corinthians em menos de uma semana, somados os encontros das equipes masculina e feminina.O primeiro deles será válido pela 6ª rodada do Paulistão Feminino, no dia 22 de setembro, às 15 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Atualmente, as equipes ocupam a primeira e a segunda colocações e, portanto, será um confronto direto pela ponta da tabela do nacional feminino.
Três dias depois, no dia 25 deste mês, Palmeiras masculino visita o rival, em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, às 19 horas (de Brasília). No dia seguinte, as equipes começam a disputa pelo título do Brasileirão A1 Feminino – as Palestrinas vão em busca do título inédito diante das atuais campeãs.

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