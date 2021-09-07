Dérbis em sequência: Palmeiras vai enfrentar Corinthians três vezes em uma semana

O mês de setembro pretende testar o torcedor palmeirense. Além das decisões da semifinal da Libertadores, diante do Atlético-MG, a equipe alviverde fará três jogos seguidos contra o Corinthians em menos de uma semana, somados os encontros das equipes masculina e feminina.O primeiro deles será válido pela 6ª rodada do Paulistão Feminino, no dia 22 de setembro, às 15 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Atualmente, as equipes ocupam a primeira e a segunda colocações e, portanto, será um confronto direto pela ponta da tabela do nacional feminino.