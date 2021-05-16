Dérbi vale ‘perfeição’ em torneios para o Palmeiras, que disputa todos os jogos possíveis desde 2020

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o rival Corinthians neste domingo (16), na Neo Química Arena, pelas semifinais do Paulistão 2021. Caso avance de fase, o Alviverde seguirá disputando todas as partidas possíveis das competições que vem jogando desde o início de 2020.

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Este pode ser o sexto campeonato seguido em que o Maior Campeão Nacional alcança tal feito. Além de possivelmente esta edição do Estadual, são contabilizados o Paulistão da última temporada, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Mundial.

- Paulistão 2020 – Finalista (Campeão)- Copa do Brasil 2020 – Finalista (Campeão)- Brasileirão 2020 – 7º colocado- Libertadores – Finalista (Campeão)- Mundial – 4º colocadoApenas no último citado o clube foi derrotado, tendo chegado à final em todos os outros torneios – ou concluído regularmente as rodadas no caso do Brasileirão. Embora não tenha se classificado nas semifinais do Mundial de Clubes, o Palmeiras jogou a disputa de terceiro e quarto lugar, o que fez com que a equipe disputasse a mesma quantidade de jogos dos finalistas.

O retrospecto é ainda melhor nas fases eliminatórias das competições, já que o Alviverde sofreu apenas duas derrotas no tempo regulamentar. A primeira ocasião foi o revés contra o River Plate no Allianz Parque por 2 a 0, que, apesar do placar negativo, garantiu a classificação do Verdão à final da Libertadores. Na segunda oportunidade, a equipe perdeu por 1 a 0 do Tigres, do México, no Mundial.

Além disso, o sucesso na Libertadores e na Copa do Brasil possibilitou ao Verdão disputar a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, confirmando a presença alviverde em todos os desafios possíveis no futebol brasileiro e sul-americano.