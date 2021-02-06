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futebol

Derbi que mudou a década do Corinthians completa 10 anos; relembre

No dia 6 de fevereiro de 2011, Timão venceu o Palmeiras por 1 a 0 e deu início a "Era Tite"...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 09:00

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: Tom Dib/Lancepress!
Um Dérbi que poderia mudar a trajetória corintiana nos últimos 10 anos. No dia 6 de fevereiro de 2011, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no estádio do Pacamebu, com mando Alviverde, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, quatro dias depois do Timão ser eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima, na Colômbia.
O time de Parque São Jorge entrou em campo extremamente pressionado. No entanto, embora na berlinda, por conta da desclassificação antes mesmo da fase de grupos do torneio continental, no qual o Corinthians ainda não havia vencido, o técnico Tite foi mantido no cargo pelo presidente Andrés Sánchez, à época.
Um ano depois, o atual gerente de futebol corintiano, levantaria a inédita taça da Libertadores do clube. Mas muitos garantem que isso não seria possível se no dia 6 de fevereiro de 2011, o time de Parque São Jorge não vencesse aquele Dérbi.
Rivalidade entre os técnicos
No mesmo ano de 2011, Corinthians e Palmeiras protagonizaram ambos embates. No banco de reservas, o clima entre os técnicos Tite e Felipão era hostil. No fim de 2010, o treinador corintiano entendeu que o Alviverde havia entregado uma partida para o Fluminense, pela penúltima rodada do Brasileirão, para prejudicar o Timão, fato negado por Scolari. Na véspera do jogo pela primeira fase do Paulista, o técnico do Palestra deu uma declaração onde afirmou que preferiria perder o clássico, se garantissem que o Adenor Leonardo Bacchi seria demitido, caso perdesse. O comandante do Alvinegro rebateu, após a vitória, que tudo o que conquistou na carreira havia sido com o suor do trabalho, não caridade.
Na semifinal do Paulistão, os rivais se encontraram, no mesmo palco, em jogo que ficou marcado por uma discussão entre os treinadores e a célebre frase de Tite para Luiz Felipe Scolari: "Fala muito!". O jogo terminou empatado, mas o Timão se classificou nos pênaltis. Título brasileiro
Ainda em meio a animosidade, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, no que marcou o primeiro título da "Era Tite" no Timão.
A iniciativa da CBF de preencher as últimas rodadas com clássicos era uma estratégia para deixa-las competitivas. O Alvinegro foi a campo naquele domingo, 4 de dezembro, que marcou a morte do ídolo Sócrates, precisando apenas de uma vitória para se sagrar campeão nacional. O jogo tenso, mesmo com o empate em 0 a 0, deu o campeonato aos corintianos, já que o Vasco, que brigava pelo caneco, ficou no 1 a 1 contra o Flamengo, no Maracanã.
Dali em diante...
Nos prumos da conquista, o Corinthians venceu mais nove títulos desde então: um mundial, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Brasileiros e quatro Paulistas, desses cinco sob o comando de Tite, quatro ainda na sua segunda passagem - o treinador já havia dirigido o Timão em 2004 - e um na terceira, quando retorna em 2015, após um ano sabático, em 2014.
O professor Adenor deixou o Alvinegro em junho de 2016, e os demais títulos recentes foram conquistados por Fábio Carille, seu ex-auxiliar, são eles: o Brasileiro de 2017 e os Paulistas de 2017, 2018 e 2019.

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