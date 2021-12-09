Deputado Estadual diz que mecenas do Atlético-MG vai comprar parte do Cruzeiro na SAF

O deputado estadual Léo Portela, que já participou ativamente da vida do clube há pouco tempo, disse, em seu Twitter pessoal, que o banco BMG, do empresário Ricardo Guimarães, é uma das empresas interessadas em comprar parte do Cruzeiro. A publicação aconteceu no fim da noite dessa quarta-feira e o político prometeu uma live para explicações nesta quinta, em horário a ser informado.

Em seu Twitter, Léo postou.

-ATENÇÃO! Retiro tudo o que disse com relação à SAF e à alteração dos percentuais. SSR não tem condições morais de conduzir o processo. Não é à toa que Pedrinho está sendo alijado do processo. O @Cruzeiro no plano seria dividido entre 3 investidores e o BMG seria um deles- escreveu. Ricardo Guimarães é ex-Presidente do Atlético-MG e membro de um conselho gestor que ajuda nas ações do Galo. Ele faz parte do conhecido grupo dos 4R's, que conta ainda com Rubens e Rafael Menin e Renato Salvador - todos empresários que ajudam o maior rival da Raposa neste momento de conquistas e time forte.

O Cruzeiro busca aumentar o percentual de venda. Atualmente, pelo estatuto, a empresa que comprar a Raposa poderá ser "dona" de 49% do clube. Segundo o Presidente Sérgio Santos Rodrigues isso causa dificuldades para as negociações, pois quem comprar quer mandar em uma fatia maior do clube.

Por causa disso, no dia 17 de dezembro acontecerá uma assembleia com conselheiros e associados para votação. De acordo com o novo edital, o investidor poderá comprar até 90% das ações.