Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Deputado Estadual diz que mecenas do Atlético-MG vai comprar parte do Cruzeiro na SAF
futebol

Deputado Estadual diz que mecenas do Atlético-MG vai comprar parte do Cruzeiro na SAF

Léo Portela, que fez parte da gestão celeste no início do mandato de Sérgio Santos Rodrigues, fez a postagem em sua conta no Twitter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2021 às 18:20

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 18:20

O deputado estadual Léo Portela, que já participou ativamente da vida do clube há pouco tempo, disse, em seu Twitter pessoal, que o banco BMG, do empresário Ricardo Guimarães, é uma das empresas interessadas em comprar parte do Cruzeiro. A publicação aconteceu no fim da noite dessa quarta-feira e o político prometeu uma live para explicações nesta quinta, em horário a ser informado.
Em seu Twitter, Léo postou.
-ATENÇÃO! Retiro tudo o que disse com relação à SAF e à alteração dos percentuais. SSR não tem condições morais de conduzir o processo. Não é à toa que Pedrinho está sendo alijado do processo. O @Cruzeiro no plano seria dividido entre 3 investidores e o BMG seria um deles- escreveu. Ricardo Guimarães é ex-Presidente do Atlético-MG e membro de um conselho gestor que ajuda nas ações do Galo. Ele faz parte do conhecido grupo dos 4R's, que conta ainda com Rubens e Rafael Menin e Renato Salvador - todos empresários que ajudam o maior rival da Raposa neste momento de conquistas e time forte.
O Cruzeiro busca aumentar o percentual de venda. Atualmente, pelo estatuto, a empresa que comprar a Raposa poderá ser "dona" de 49% do clube. Segundo o Presidente Sérgio Santos Rodrigues isso causa dificuldades para as negociações, pois quem comprar quer mandar em uma fatia maior do clube.
Por causa disso, no dia 17 de dezembro acontecerá uma assembleia com conselheiros e associados para votação. De acordo com o novo edital, o investidor poderá comprar até 90% das ações.
Crédito: OtimecelestetemnovoCNPJepodeenengociacominvestidoresparafazeraportesnofutebol-(Foto:DivulgaçãoCruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados