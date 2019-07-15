Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuou

Deputado Enivaldo dos Anjos abre mão de ser vice de futebol do Rio Branco

Mesmo recuando sobre o cargo, deputado estadual atuará ativamente no clube
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

15 jul 2019 às 17:22

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 17:22

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) afirmou na noite deste domingo (14) que não será o vice-presidente de futebol do Rio Branco. O convite havia sido feito pelo presidente do clube, Luciano Mendonça, mas não será aceito. 
Enivaldo dos Anjos em almoço com o presidente Luciano Mendonça Crédito: Acervo pessoal
Ao declinar convite, o parlamentar alegou falta de tempo. Político experiente, Enivaldo presidiu o time capa-preta nos anos 1990. Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, hoje é o líder do governo de Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa.
"Fui convidado para ser vice de futebol. Não aceitei o convite, por falta de tempo. Não vai dar para conciliar. Para a vice de futebol, o tempo não será suficiente porque tem que frequentar treinamentos e outras coisas. Estou fazendo opção para ajudar na parte mais importante, que é buscar eventos, patrocinadores", disse.
Mesmo recuando sobre o cargo, Enivaldo atuará ativamente no clube. Ele aceitou ser o presidente de um conselho de notáveis que o Rio Branco pretende criar para angariar recursos financeiros.
A ideia é reunir 21 pessoas que possam contribuir de alguma forma com a arrecadação do clube. Em um segundo momento, cada integrante convidaria mais cinco integrantes para o grupo.
"Pretendemos criar um grupo de 21 conselheiros extraordinários para viabilizar recursos paro o Rio Branco prosseguir na caminhada. Vamos convidar políticos, advogados, médicos, comerciantes, empresários", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Rio Branco (AC) Enivaldo dos Anjos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados