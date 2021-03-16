Deportivo Lara x Santos: Prováveis escalações, onde assistir, desfalques

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No jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores, Deportivo Lara e Santos se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15, no Estádio Olímpico da Universidade Central, em Caracas, na Venezuela. O jogo de ida terminou com vitória do Peixe por 2 a 1, na Vila.Para conseguir a classificação, a equipe comandada pelo técnico Ariel Holan precisa de um empate nesta terça. O treinador não poderá contar mais uma vez com os atacantes Marinho e Kaio Jorge e ainda tem dúvidas nas escalação. A principal delas é a escalação ou não do experiente Pará, recuperado de Covid, no time titular.

O jogo tem um grande importância financeira para a temporada do Santos. Em caso de classificação, o clube garante ao menos R$ 8 milhões em cotas de participação na terceira fase e na fase de grupos da Copa Libertadores ou da Copa Sul-Americana.O vencedor do confronto enfrenta Universidad de Chile ou San Lorenzo, que jogam na quarta na Argentina. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1.

FICHA TÉCNICADEPORTIVO LARA X SANTOS

Data e hora: 16 de março, às 19h15Estádio: Estádio Olímpico da Universidade CentralÁrbitro: Victor Carrillo (PER)Assistentes: Jonny Bossio (PER) e Michael Orue (PER)Árbitro de vídeo: Emerson de Carvalho (BR)

Onde assistir: Fox Sports e Tempo real do LANCE

DEPORTIVO LARALuis Curiel; Diego Meleán, Ignacio Anzola, Jonathan España, Víctor Sifontes; Jesús Bueno, Javier García e Juan Carlos Castellanos; Dárwin Gómez, Jesús Hernández e Rubén Rojas. Técnico: Martín Brignani.