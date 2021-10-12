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Depois do fim do jejum, Santos busca melhorar desempenho como visitante

Peixe tem a segunda pior campanha como visitante no Brasileirão e conseguiu apenas uma vitória fora da Vila Belmiro, na partida contra a Chapecoense, lanterna da competição...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 19:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 19:00

Crédito: Divulgação / Santos
O Santos venceu o Grêmio por 1 a 0 no último domingo, na Vila Belmiro, e encerrou um jejum de nove jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e 11 na temporada. Depois de reabilitação em casa, o Peixe busca melhorar o desempenho como visitante na competição contra o Atlético-MG nesta quarta-feira, no Mineirão.O Santos é o segundo pior visitante no Brasileirão, com apenas oito pontos conquistados e venceu apenas uma vez, a Chapecoense, por 1 a 0, no dia 1º de agosto.
No entanto, o desafio será grande na partida desta quarta. O Peixe vai enfrentar o melhor mandante, o Atlético-MG, que só tem uma derrota em casa para o Fortaleza por 2 a 1 ainda na primeira rodada do Brasileiro.O retrospecto entre Santos e Atlético-MG é equilibrado, mas o Peixe não leva muita sorte jogando na casa do Galo. No Mineirão foram 37 jogos, com sete vitórias santistas, nove empates e 21 triunfos atleticanos. A última vitória do Peixe sobre o Atlético-MG no Mineirão aconteceu em 2007 pelo Brasileiro. Na ocasião, o Santos venceu por 2 a 1.

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