Depois do fim do jejum, Santos busca melhorar desempenho como visitante

O Santos venceu o Grêmio por 1 a 0 no último domingo, na Vila Belmiro, e encerrou um jejum de nove jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e 11 na temporada. Depois de reabilitação em casa, o Peixe busca melhorar o desempenho como visitante na competição contra o Atlético-MG nesta quarta-feira, no Mineirão.O Santos é o segundo pior visitante no Brasileirão, com apenas oito pontos conquistados e venceu apenas uma vez, a Chapecoense, por 1 a 0, no dia 1º de agosto.

No entanto, o desafio será grande na partida desta quarta. O Peixe vai enfrentar o melhor mandante, o Atlético-MG, que só tem uma derrota em casa para o Fortaleza por 2 a 1 ainda na primeira rodada do Brasileiro.O retrospecto entre Santos e Atlético-MG é equilibrado, mas o Peixe não leva muita sorte jogando na casa do Galo. No Mineirão foram 37 jogos, com sete vitórias santistas, nove empates e 21 triunfos atleticanos. A última vitória do Peixe sobre o Atlético-MG no Mineirão aconteceu em 2007 pelo Brasileiro. Na ocasião, o Santos venceu por 2 a 1.