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futebol

Depois de seis meses, César aparece em treino com goleiros do Flamengo

César havia se lesionado em um treinamento pouco antes da partida contra o São Paulo, válida pela última rodada do Brasileirão 2020...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 14:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo teve uma boa notícia na manhã desta sexta-feira. Isso porque, após seis meses, César voltou a treinar com os goleiros do clube. Vale lembrar que o jogador, que é cria da base do Rubro-Negro, sofreu uma lesão de ligamento cruzado do joelho direito em fevereiro e precisou ser submetido a uma cirurgia.
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaA cirurgia em questão aconteceu em março deste ano. Desde então, o goleiro vinha numa recuperação gradativa. Na época, a previsão de retorno aos gramados era de seis a oito meses.
> Veja a tabela do Brasileirão
A lesão de César ocorreu em um treino pouco antes da partida contra o São Paulo, válida pela última rodada do Brasileirão 2020. Naquela época, César estava sem espaço no Flamengo, principalmente após a até então ascensão de Hugo Souza.
Dessa forma, o goleiro estava prestes a ser emprestado para o Atlético-GO até o fim de 2021.No entanto, com a lesão, o camisa 37 seguiu a recuperação no Ninho do Urubu. Para a posição, hoje, o titular é Diego Alves e Gabriel Batista é o reserva imediato.

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