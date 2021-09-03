Depois de seis meses, César aparece em treino com goleiros do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo teve uma boa notícia na manhã desta sexta-feira. Isso porque, após seis meses, César voltou a treinar com os goleiros do clube. Vale lembrar que o jogador, que é cria da base do Rubro-Negro, sofreu uma lesão de ligamento cruzado do joelho direito em fevereiro e precisou ser submetido a uma cirurgia.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaA cirurgia em questão aconteceu em março deste ano. Desde então, o goleiro vinha numa recuperação gradativa. Na época, a previsão de retorno aos gramados era de seis a oito meses.

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A lesão de César ocorreu em um treino pouco antes da partida contra o São Paulo, válida pela última rodada do Brasileirão 2020. Naquela época, César estava sem espaço no Flamengo, principalmente após a até então ascensão de Hugo Souza.