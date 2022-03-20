Depois de Patrick de Paula, Palmeiras dispensa dois do sub-20 e deve vender mais crias da base

Depois de encaminhar a venda de Patrick de Paula para o Botafogo, o Palmeiras continua a abrir espaço no seu plantel profissional e planeja a saída de mais atletas revelados em sua categoria de base. Pelo menos mais duas peças devem ser vendidas, segundo apurou o LANCE!. Na sexta-feira (18), dois integrantes do sub-20 foram dispensados pelo clube.O também volante Gabriel Menino e o zagueiro Renan estariam sendo oferecidos no mercado por Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão. Negociações por empréstimo não estão descartadas, desde que o clube interessado arque integralmente com o salário da dupla.

Essa filosofia é uma imposição da presidente Leila Pereira, que se assustou o quanto o clube despejava mensalmente com nomes como Lucas Lima e Borja para que eles atuassem por outras equipes.

Menino e Renan já tiveram seus momentos de destaque com o técnico Abel Ferreira, mas perderam espaço neste ano, após broncas públicas do português sobre suposta falta de empenho. Ambos acabaram não inscritos para as disputas do Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americano.

No caso de Menino, que chegou a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira, a situação é ainda mais grave por conta da sua atitude de curtir a postagem do Chelsea festejando a conquista do Mundial em cima do Alviverde.

A situação caiu como uma bomba dentro do grupo e reuniões foram realizadas, onde o jogador teria se desculpado pela atitude.

Para pessoas da direção de futebol, Abel teria dado o aval para a negociação da dupla, com a promessa de que reforços virão para o início da LIbertadores.

Fora isso, o Palmeiras quer utilizar a base da equipe campeã da Copa São Paulo de juniores neste ano. Alguns atletas impressionaram o comandante português nos treinos com o elenco profissional, como o volante Pedro Bicalho.

Mesmo assim, o facão no elenco alviverde não atinge somente os profissionais. Peças próximas de estourarem o limite de idade da base e que não interessam a Abel estão saindo.

Na sexta-feira (18), o clube rescindiu o contrato do zagueiro Jhow e do atacante Luan Campos, do elenco sub-20.

Jhow chegou a ser eleito em 2018 e 2019 o melhor atleta da sua geração (2003) na confraternização anual do centro de formação do Palmeiras. A eleição foi realizada pelos próprios jogadores. Atingindo protagonismo cedo, em 2019 foi titular em algumas partidas da equipe sub-20, mesmo com 16 anos.

Entretanto, o atleta não evoluiu como o esperado. Já acertou sua transferência para o América-MG.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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