Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Depois de golaço, Barcelona sinaliza com R$ 276 milhões ao Palmeiras por Endrick

Gigante espanhol quer sair na frente em negociações com Verdão para ter joia de 15 anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 06:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 06:00

Depois de marcar um golaço de bicicleta nos 5 a 2 do Palmeiras sobre o Oeste, pelas quartas de final da Copa São Paulo de juniores, o atacante Endrick já tem preço definido para os europeus. O LANCE! apurou que o Barcelona sinalizou que está disposto a pagar 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 276 mi) pela joia de 15 anos.Uma fonte ouvida pela reportagem disse que o plano do Barça é antecipar o que puder as negociações para garantir Endrick e vencer a concorrência dos rivais. Durante a Copinha, onde já marcou cinco gols, a joia foi observada por olheiros de diversos clubes europeus, como Manchester City, da Inglaterra, PSG, da França, e do principal rival catalão, Real Madrid.
O golaço de Endrick rodou o noticiário esportivo europeu na quinta-feira (20). A joia palmeirense foi tema dos principais portais esportivos do Velho Continente.
Segundo o L! revelou, os espanhois sinalizaram que devem fazer uma oferta ao Verdão tão logo a joia da base assine o primeiro contrato profissional, em julho, quando fará 16 anos.
Conforme revelado, a ideia do Barça é deixar Endrick atuar pelo Palmeiras por pelo menos duas temporadas, até se tornar maior de idade.Com isso, os valores estipulados pela negociação seriam pagos em ao menos duas parcelas. A primeira, logo no acerto do acordo, este ano. A outra seria só no momento da sua ida para a Espanha.
Endrick tem 173 jogos e 168 gols pela base palmeirense. O técnico Abel Ferreira planeja, segundo apurou o L!, promover o jovem atacante ao profissional nesta temporada para completar sua integração. Apesar de liberado pela Fifa para ser inscrito no Mundial de Clubes, os regulamentos da FPF e CBF só permitem à joia atuar nas competições domésticas após fazer 16 anos.
À reportagem, o estafe do jogador diz que não houve contato do Barcelona e os planos continuam os mesmos: prioridade total para a assinatura do contrato profissional com o Verdão. O Palmeiras diz que não recebeu propostas pelo atacante.
Já sob a mira do Barça, a negociação da assinatura do primeiro contrato profissional Endrick não deverá ser tão tranquila como o previsto, visto que as tratativas decidirão quanto da porcentagem dos direitos federativos ficará com o Verdão e principalmente o pai do atleta.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Crédito: EndricktreinacomoprofissionaldoVerdão,naAcademia,naúltimasemana(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados