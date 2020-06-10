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Depois de Gabigol e Jesus, futebol do Flamengo mira mais três renovações

Entre os líderes e mais experientes, Diego Alves, Rafinha e Diego têm contratos se encerrando dentro de, no máximo, um ano com o Rubro-Negro e diretoria quer renovar...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 11:00

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 11:00

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
As negociações pelas renovações de Gabriel Barbosa e Jorge Jesus tiveram os desfechos desejados pela Nação: dois dos principais responsáveis pelas conquistas de 2019 seguem no Flamengo. Aliado a isso, o clube contratou reforços, o que ocupou - e muito - Marcos Braz e Bruno Spindel no primeiro semestre deste ano. O trabalho da dupla segue. e o foco, agora, passa a ser pelas renovações do goleiro Diego Alves, do lateral Rafinha e do meia Diego.
Em três semanas, Diego Alves e Diego - capitães na ausência de Everton Ribeiro do time - entrarão em seus últimos seis meses de contrato com o Flamengo - o que permite que os mesmos assinem pré-contratos com outros clubes. As suas situações, contudo, são acompanhadas de perto e agora estão entre as prioridades de Braz e Spindel, nomes responsáveis pelo futebol rubro-negro.
Os vínculos dos dois se encerram em 31 de dezembro de 2020. No clube desde julho de 2016 e julho de 2017, Diego e Diego Alves são líderes em campo e no vestiário - apesar do camisa 10, sob o comando de Mister, ser reserva - , e viveram boa parte da transformação vivida pelo Flamengo nos últimos anos.
Rafinha completou um ano de clube nesta terça-feira. A adaptação foi a mais rápida possível, com o camisa 13 também tornando-se um dos porta-vozes do grupo de jogadores nas conversas com a diretoria e comissão técnica. As tratativas entre clube e representantes do lateral devem ser retomadas nas próximas semanas mirando a extensão do vínculo - válido até junho de 2021.
Marcos Braz e Bruno Spindel têm boa relação com o empresário Lincoln, que já esteve no Ninho do Urubu em outras oportunidades durante esta temporada.Mais do que reconhecimento aos serviços prestados por Diego Alves, Rafinha - de 34 anos -, e Diego, de 35, o entendimento é de que o trio ainda oferecerá bom futebol ao Fla por mais tempo, além da experiência e espírito de liderança.
Com as finanças do clube sendo impactadas pela crise da Covid-19, o Flamengo também tende a minimizar as buscas por reforços no mercado, uma vez que as receitas com bilheteria e programa de sócio-torcedor, em especial, diminuíram significativamente nos últimos três meses com a paralisação das atividades.E MAIS:Carisma, liderança e títulos marcam primeiro ano de Rafinha no FlaAgente confirma sondagens de clubes europeus por joia rubro-negraLandim sobre patrocinador master: 'Acho que torcida vai ter surpresa'Um ano de trabalho: as promessas feitas e cumpridas por Jorge Jesus E MAIS:

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