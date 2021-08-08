Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Depois de avançar na Copa do Brasil e na Libertadores, Fluminense busca ascensão no Campeonato Brasileiro
futebol

Depois de avançar na Copa do Brasil e na Libertadores, Fluminense busca ascensão no Campeonato Brasileiro

O Tricolor engatou uma sequência de duas derrotas seguidas no Brasileirão, mas pode se debruçar nos resultados da Copa do Brasil e da Libertadores para voltar a vencer...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 06:00
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Depois de 15 dias, o Fluminense volta a disputar uma partida no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Tricolor enfrenta o América-MG, no Independência, às 16h, em jogo válido pela 15ª rodada da competição. Com a necessidade de vencer, o time de Roger Machado pode se debruçar nos recentes resultados da Copa do Brasil e da Libertadores para voltar a conquistar os três pontos no Brasileirão.
> Veja jogadores do Fluminense que já foram convocados para as Olimpíadas Isso acontece porque o Fluminense vive momentos distintos nas competições que disputa. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor engatou uma sequência negativa de duas derrotas seguidas e sem marcar um gol sequer. Por outro lado, na Copa do Brasil e na Libertadores, o time já mostra uma consistência suficiente para passar por seus adversários.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Na Copa do Brasil, por exemplo, o time de Roger Machado perdeu o jogo de ida para o Criciúma por 2 a 1. No entanto, na volta, o Tricolor mostrou resiliência e foi efetivo para vencer por 3 a 0. Vale destacar que neste último confronto, embora o Fluminense tenha tido apenas quatro finalizações na direção do gol, três delas venceram o goleiro Gustavo.
Contra o Cerro Porteño, o cenário foi diferente, mas também mostrou, novamente, que o Fluminense pode vencer mesmo sem convencer. A equipe de Roger Machado teve apenas 38% de posse de bola no jogo da volta, mas conseguiu o gol, segurou o ataque do time paraguaio e avançou para as quartas de final da Libertadores.Assim, as vitórias na Copa do Brasil e na Libertadores mostraram que o Fluminense é capaz de voltar a vencer apesar da adversidade. Entretanto, é preciso tomar cuidado, uma vez que o duelo deste domingo não será fácil. Pelo menos é o que acredita Samuel Xavier.
Em entrevista coletiva realizada nesta semana, o lateral-direito projetou o confronto e ressaltou que o América-MG tem uma equipe qualificada. Além disso, ele lembrou que os dois times precisam da vitória e que o confronto deve ser disputado.
- Jogar contra o América Mineiro no Horto é sempre muito difícil. Já enfrentei o América várias vezes lá e os jogos sempre foram difíceis. (Principalmente) Na situação que eles vem, e com a gente tentando recuperar os pontos perdidos no Brasileiro. Mas precisamos ir em busca dessa vitória. Não pontuamos nos últimos jogos e precisamos desse resultado, porque é um campeonato muito competitivo e difícil para se recuperar.
- O América, mesmo estando no Z4, é uma equipe qualificada e vai querer também, nos seus domínios, a vitória. Vai ser um jogo disputado, e espero que quem entrar em campo possa trazer os três pontos para o Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados