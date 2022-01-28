Depois de 11 saídas, Flamengo tem o primeiro reforço e quer mais: veja saídas e contratações para 2022

A saída de Michael, vendido ao Al Hilal (SAD), foi a 11ª confirmada do Flamengo em 2022. O clube, contudo, não perdeu tempo e, nesta sexta, anunciou o primeiro reforço para a temporada: o atacante Marinho, ex-Santos, que assinou até dezembro de 2023. Agora, a diretoria da Gávea promete mais contratações.

Veja outras movimentações do Flamengo no mercado, até o momento, abaixo:CONTRATAÇÕES

O primeiro reforço confirmado pelo clube foi o atacante Marinho, que veio do Santos. Aos 31 anos, o novo camisa 31 assinou contrato até dezembro de 2023.

O técnico Paulo Sousa foi a principal contratação do Flamengo até o momento. O português - que chegou com uma comissão técnica formada por seis profissionais - foi oficialmente apresentado nesta segunda,10 de janeiro.

Além de renovar com o meia Giorgian De Arrascaeta até o fim de 2026, a diretoria do Flamengo também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante rescindiu com o Lille, da França, e assinou por quatro temporadas.

O clube deseja alcançar o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho. A proposta inicial, por quase 8 milhões de euros, já foi enviada, mas ainda não há uma definição.NA MIRA

Atualmente, o Flamengo não tem negociações em andamento com nenhum nome. O clube, porém, identificou as carências do grupo junto a Paulo Sousa.

A partir de terça-feira, dia seguinte ao fechamento da janela de transferência internacional nas principais ligas da Europa, o Flamengo intensificará a busca por reforços, confirmou Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro. Um dos nomes em pauta é o de Everton Cebolinha, do Benfica, de Portugal.QUEM SAIU

Negociado com o Al Hilal, da Arábia Saudita, Michael tornou-se o 11º jogador a deixar o Flamengo em 2022. A transferência rendeu R$ 46 milhões ao clube. A barca do Flamengo em 2022 ainda tem: Kenedy, de volta ao Chelsea; Bruno Viana e César, ambos com contratos encerrados; Piris da Motta, João Lucas, Max e Bill, vendidos; Hugo Moura, Vitor Gabriel, e Gabriel Batista, emprestados ao Athletico, Juventude e Sampaio Corrêa respectivamente.QUEM PODE SAIR

Outro nome que desperta o interesse de clubes do exterior é o de Ramon. O LANCE! apurou que Benfica (POR), Granada (ESP) e Basel (SUI) sondaram a situação do lateral-esquerdo. O Flamengo ainda não recebeu proposta oficial.

Já Gabigol foi alvo de sondagem do Newcastle e oferta do West Ham, a qual foi prontamente recusada pelo Fla, confirmou Junior Pedroso. O empresário de Gabi também falou sobre a possibilidade do jogador voltar ao futebol europeu.

Além deles, o Flamengo pode vender Michael para o Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube árabe fez proposta, e o Rubro-Negro sinalizou que aceitará a oferta.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWTIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

> Confira a tabela do Cariocão

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26/1 - Flamengo x Portuguesa (Estádio Luso Brasileiro)29/1 - Volta Redonda x Flamengo (Estádio Raulino de Oliveira)2/2 - Flamengo x Boavista (Estádio Luso Brasileiro)6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.