Depay não tem cláusula de renovação com Barcelona para 2024

Crédito: Depay tem contrato com o Barcelona até 2023 (CRISTINA QUICLER / AFP

Memphis Depay não possui cláusula de renovação unilateral em seu contrato com o Barcelona, revelou o "Mundo Deportivo". O atacante holandês, principal contratação da última janela de transferências, encerra seu vínculo com a equipe blaugrana em 2023.Durante as negociações para acertar a chegada do centroavante, o Barcelona cogitou impor uma cláusula de renovação até 2024 que deveria ser exercida até dezembro de 2022. No entanto, a condição não foi pactada no vínculo entre as partes.

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Nesta temporada, Depay tem sido uma das principais peças do elenco dirigido por Ronald Koeman. Em seis partidas disputadas, somando Campeonato Espanhol e Champions League, o camisa nove já anotou dois gols e deu uma assistência.