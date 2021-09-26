Depay não tem cláusula de renovação com Barcelona para 2024

Memphis Depay não possui cláusula de renovação unilateral em seu contrato com o Barcelona, revelou o "Mundo Deportivo". O atacante holandês, principal contratação da última janela de transferências, encerra seu vínculo com a equipe blaugrana em 2023.Durante as negociações para acertar a chegada do centroavante, o Barcelona cogitou impor uma cláusula de renovação até 2024 que deveria ser exercida até dezembro de 2022. No entanto, a condição não foi pactada no vínculo entre as partes.
> Veja a tabela da La Liga
Nesta temporada, Depay tem sido uma das principais peças do elenco dirigido por Ronald Koeman. Em seis partidas disputadas, somando Campeonato Espanhol e Champions League, o camisa nove já anotou dois gols e deu uma assistência.
A presença do holandês no atual contexto do Barcelona é essencial, principalmente em um cenário onde muitos atletas do ataque estão cedidos ao Departamento Médico. Com isso, em 2022 devem começar as negociações por uma renovação de contrato para que o atleta não saia sem custos em 2023.