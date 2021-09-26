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futebol

Depay não tem cláusula de renovação com Barcelona para 2024

Durante as negociações pela contratação do holandês, Barcelona cogitou impor cláusula de renovação unilateral, mas deverá conversar com atleta a partir de 2022...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 10:18

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 10:18
Crédito: Depay tem contrato com o Barcelona até 2023 (CRISTINA QUICLER / AFP
Memphis Depay não possui cláusula de renovação unilateral em seu contrato com o Barcelona, revelou o "Mundo Deportivo". O atacante holandês, principal contratação da última janela de transferências, encerra seu vínculo com a equipe blaugrana em 2023.Durante as negociações para acertar a chegada do centroavante, o Barcelona cogitou impor uma cláusula de renovação até 2024 que deveria ser exercida até dezembro de 2022. No entanto, a condição não foi pactada no vínculo entre as partes.
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Nesta temporada, Depay tem sido uma das principais peças do elenco dirigido por Ronald Koeman. Em seis partidas disputadas, somando Campeonato Espanhol e Champions League, o camisa nove já anotou dois gols e deu uma assistência.
A presença do holandês no atual contexto do Barcelona é essencial, principalmente em um cenário onde muitos atletas do ataque estão cedidos ao Departamento Médico. Com isso, em 2022 devem começar as negociações por uma renovação de contrato para que o atleta não saia sem custos em 2023.

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