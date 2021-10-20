Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Departamento médico veta volta de Pirani no jogo contra o América-MG

Carille tinha esperança de contar com a volta do meia. DM alvinegro está cheio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 20:23

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 20:23

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Gabriel Pirani não volta ao Santos no próximo sábado (23), jogo contra o América-MG pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com entorse no tornozelo, o jogador, que também ficou de fora do confronto contra o Sport, no último domingo, está vetado pelo Departamento Médico do clube.O fato curioso é que Fábio Carille, após o empate no Recife, comentou sobre a chance dos jogadores lesionados voltarem. Segundo o treinador, o Menino da Vila seria o único com possibilidade de reaparecer no time, mas o fato não se concretizará.“Desses daí (lista de jogadores lesionados), acredito que só o Pirani (volta contra o América-MG). Vamos conversar com o departamento médico para entender. Luiz Felipe não trabalha comigo e não joga há dois meses. Acredito que só o Pirani terá condições”, explicou o treinador após o empate com o Sport.Kaiky, que foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no reto femoral em um treinamento, e Luiz Felipe, com um edema na região miotendinea da posterior, devem seguir fora por pelo menos mais algumas semanas para estarem 100%. Já o volante Jobson, que voltou de lesão de ligamento cruzado e até atuou, foi diagnosticado recentemente com tendinite no tornozelo direito e também não deve jogar no final de semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados