Departamento médico veta volta de Pirani no jogo contra o América-MG

O meia Gabriel Pirani não volta ao Santos no próximo sábado (23), jogo contra o América-MG pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com entorse no tornozelo, o jogador, que também ficou de fora do confronto contra o Sport, no último domingo, está vetado pelo Departamento Médico do clube.O fato curioso é que Fábio Carille, após o empate no Recife, comentou sobre a chance dos jogadores lesionados voltarem. Segundo o treinador, o Menino da Vila seria o único com possibilidade de reaparecer no time, mas o fato não se concretizará.“Desses daí (lista de jogadores lesionados), acredito que só o Pirani (volta contra o América-MG). Vamos conversar com o departamento médico para entender. Luiz Felipe não trabalha comigo e não joga há dois meses. Acredito que só o Pirani terá condições”, explicou o treinador após o empate com o Sport.Kaiky, que foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no reto femoral em um treinamento, e Luiz Felipe, com um edema na região miotendinea da posterior, devem seguir fora por pelo menos mais algumas semanas para estarem 100%. Já o volante Jobson, que voltou de lesão de ligamento cruzado e até atuou, foi diagnosticado recentemente com tendinite no tornozelo direito e também não deve jogar no final de semana.