Denunciados pela Conmebol, Thuler e Natan podem pegar gancho na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A Comissão Disciplinar da Conmebol apresentou denúncias a Thuler e Natan, expulsos durante o jogo contra o Racing, realizado na última terça-feira e válido pela ida das oitavas de final da Libertadores. Os zagueiros, assim, podem pegar gancho e, caso o Flamengo avance, voltarem a ser desfalques posteriormente. Cabe destacar que ambos estão suspensos automaticamente do duelo da volta, a ocorrer nesta terça (1), mas a suspensão pode se estender. Natan, por exemplo, teria dito "árbitros filhos da p...", o que motivou o juiz venezuelano Alexis Herrera - muito criticado por Rogério Ceni - a expulsá-lo, mesmo no banco. Ele já havia se defendido através das redes sociais.

- Gostaria de me posicionar deixando claro para todos que em nenhum momento xinguei o juiz. Quem me conhece sabe que jamais iria fazer isso ou algo do tipo, mas Infelizmente fui escolhido aleatoriamente pra receber o vermelho, que me deixou fora da próxima partida. Peço desculpas a todos, mesmo sem entender até agora tudo que aconteceu. Estou triste com o cartão, mas bola para frente, seguir firme e trabalhando - postou Natan.

Natan está enquadrado no artigo 16.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê "suspensão por duas partidas ou por um período de um mês". Por sua vez, Thuler, expulso após carrinho (em lance revisado no VAR) foi enquadrado no artigo 16 e pode ocorrer uma "suspensão de ao menos uma partida".

FLAMENGO TAMBÉM DENUNCIADO