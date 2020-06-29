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futebol

Dentro e fora de campo, Flamengo inicia semana com boas expectativas

De oficialização do patrocínio à transmissão inédita na FlaTV, clube pode viver semana positiva e até dar mais um passo rumo ao título do Campeonato Carioca...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 11:00
Crédito: Reprodução/Flamengo
A semana começa para o Flamengo com a expectativa de boas notícias - dentro e fora de campo. Já nesta segunda-feira é o prazo final para a apreciação do contrato do BRB com o clube por parte do Conselho Deliberativo, que oficializará a parceria com o banco estatal. Dois dias depois, no Maracanã, o jogo contra o Boavista pode significar mais um passo rumo ao título estadual, assim como a primeira transmissão da FlaTV após a publicação da MP nº 984.Apreciação do contrato com o novo patrocinador master
A primeira boa notícia é esperada para esta segunda-feira, data limite para os membros do Conselho Deliberativo apreciarem e votarem o contrato com o BRB, anunciado como novo patrocinador master do Flamengo pelo presidente Rodolfo Landim no último dia 18. A confiança na Gávea é tamanha pela aprovação que a coletiva de apresentação da parceria já está agendada para a próxima quarta, dia 1º de julho, com representantes do banco estatal e do Fla.Transmissão histórica para a FlaTV
Horas depois do evento na Gávea, a equipe de Jorge Jesus entrará em campo pela quinta rodada da Taça Rio, contra o Boavista, no Maracanã. Respaldado juridicamente pela MP dos direitos de transmissão, o clube fará valer sua condição de mandante e transmitir a partida, ao vivo e com imagens, em seu canal no Youtube. A direção espera alcançar marcas expressivas no canal.
Somente uma decisão judicial - o Grupo Globo entrou com uma ação na Justiça para impedir que o Flamengo transmita por conta própria ou negocie a partida - impedirá os torcedores rubro-negros de acompanhar o confronto na FlaTV.Muito perto de mais dois títulos
Com os resultados do fim de semana, no encerramento da quarta rodada da Taça Rio, o Flamengo só depende de si para terminar a fase de grupos com a melhor classificação geral do Estadual. Uma vitória sobre o Boavista, no Maracanã, e o Rubro-Negro só precisará vencer a semifinal e a decisão do segundo turno para conquistar de forma direta o título do Campeonato Carioca, uma vez que já conquistou o troféu da Taça Guanabara de 2020.E MAIS:Abel Braga diz que Bap terá que 'repetir tudo o que disse na Justiça'VP sobre passagem de Abel: 'Achava que ele devia estar de sacanagem'Com evento na Gávea, Fla apresentará novo patrocinador masterAlex, Neto e Zico elegem ER7 como o '10 do Brasil' e grande nome do Fla E MAIS:

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