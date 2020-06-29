Dentro e fora de campo, Flamengo inicia semana com boas expectativas

Crédito: Reprodução/Flamengo

A semana começa para o Flamengo com a expectativa de boas notícias - dentro e fora de campo. Já nesta segunda-feira é o prazo final para a apreciação do contrato do BRB com o clube por parte do Conselho Deliberativo, que oficializará a parceria com o banco estatal. Dois dias depois, no Maracanã, o jogo contra o Boavista pode significar mais um passo rumo ao título estadual, assim como a primeira transmissão da FlaTV após a publicação da MP nº 984.Apreciação do contrato com o novo patrocinador master

A primeira boa notícia é esperada para esta segunda-feira, data limite para os membros do Conselho Deliberativo apreciarem e votarem o contrato com o BRB, anunciado como novo patrocinador master do Flamengo pelo presidente Rodolfo Landim no último dia 18. A confiança na Gávea é tamanha pela aprovação que a coletiva de apresentação da parceria já está agendada para a próxima quarta, dia 1º de julho, com representantes do banco estatal e do Fla.Transmissão histórica para a FlaTV

Horas depois do evento na Gávea, a equipe de Jorge Jesus entrará em campo pela quinta rodada da Taça Rio, contra o Boavista, no Maracanã. Respaldado juridicamente pela MP dos direitos de transmissão, o clube fará valer sua condição de mandante e transmitir a partida, ao vivo e com imagens, em seu canal no Youtube. A direção espera alcançar marcas expressivas no canal.

Somente uma decisão judicial - o Grupo Globo entrou com uma ação na Justiça para impedir que o Flamengo transmita por conta própria ou negocie a partida - impedirá os torcedores rubro-negros de acompanhar o confronto na FlaTV.Muito perto de mais dois títulos