Denner pede atenção da Chapecoense em partida contra o Sport

Crédito: Atleta passou recentemente por empréstimo no Athletico (Divulgação/Chapecoense

No próximo sábado (28), a Chapecoense volta a jogar fora de casa em duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. Diante do Sport, na Ilha do Retiro, o time catarinense espera fazer um bom jogo para somar sua primeira vitória na competição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO meia-atacante Denner, que retornou recentemente de empréstimo para o Athletico elogiou os trabalhos realizados no dia a dia do clube.

Além disso, o atleta destacou o caráter de concentração para evitar situações como da última rodada onde, vencendo por 1 a 0 o Atlético-GO em Goiânia, o time Condá sofreu o empate já nos minutos finais:

- Temos um grupo que se dedica 100% todos os dias para buscar o melhor dentro de campo para a equipe. São jogadores bons e trabalhadores que estão focados em dar a volta por cima. Neste jogo de sábado não será diferente, precisamos estar ligados do começo ao fim.

Segundo o atleta de apenas 21 anos, a equipe precisa impor o seu ritmo para conquistar o triunfo. Mesmo jogando fora de casa, Denner acredita que a má-fase da equipe pode ter um fim neste final de semana.