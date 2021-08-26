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futebol

Denner pede atenção da Chapecoense em partida contra o Sport

Pedido de concentração vai ao encontro do contexto da última partida onde equipe sofreu o empate diante do Atlético-GO nos minutos finais...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 10:36

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 10:36

Crédito: Atleta passou recentemente por empréstimo no Athletico (Divulgação/Chapecoense
No próximo sábado (28), a Chapecoense volta a jogar fora de casa em duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. Diante do Sport, na Ilha do Retiro, o time catarinense espera fazer um bom jogo para somar sua primeira vitória na competição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO meia-atacante Denner, que retornou recentemente de empréstimo para o Athletico elogiou os trabalhos realizados no dia a dia do clube.
Além disso, o atleta destacou o caráter de concentração para evitar situações como da última rodada onde, vencendo por 1 a 0 o Atlético-GO em Goiânia, o time Condá sofreu o empate já nos minutos finais:
- Temos um grupo que se dedica 100% todos os dias para buscar o melhor dentro de campo para a equipe. São jogadores bons e trabalhadores que estão focados em dar a volta por cima. Neste jogo de sábado não será diferente, precisamos estar ligados do começo ao fim.
Segundo o atleta de apenas 21 anos, a equipe precisa impor o seu ritmo para conquistar o triunfo. Mesmo jogando fora de casa, Denner acredita que a má-fase da equipe pode ter um fim neste final de semana.
- O pensamento é sempre buscar a vitória dentro de campo. Evoluímos um pouco dentro do Campeonato mas ainda precisamos de mais para sair dessa situação. Precisamos estar atentos e com o máximo de entrega possível, como sempre - finalizou.

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