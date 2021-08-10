Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Denner lamenta erros apresentados pela Chape em nova derrota

Verdão do Oeste saiu em vantagem, mas deixou o campo com outro revés no Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 22:02

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 22:02

Crédito: Chapecoense novamente perdeu no Brasileirão (Márcio Cunha | ACF
O calvário da Chapecoense não tem fim. Nesta segunda-feira, o Verdão do Oeste saiu em vantagem contra o Grêmio, mas levou a virada por 2 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após a partida, o atacante Denner lamentou os erros cometidos pela equipe, que custaram a vitória.
‘A gente começou bem, saímos ganhando o jogo. Tomamos a virada em dois erros de marcação’, declarou o centroavante.
Na próxima rodada, a Chapecoense mede forças contra o América-MG, na Arena Condá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados