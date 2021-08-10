Denner lamenta erros apresentados pela Chape em nova derrota

Crédito: Chapecoense novamente perdeu no Brasileirão (Márcio Cunha | ACF

O calvário da Chapecoense não tem fim. Nesta segunda-feira, o Verdão do Oeste saiu em vantagem contra o Grêmio, mas levou a virada por 2 a 1.

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Após a partida, o atacante Denner lamentou os erros cometidos pela equipe, que custaram a vitória.

‘A gente começou bem, saímos ganhando o jogo. Tomamos a virada em dois erros de marcação’, declarou o centroavante.