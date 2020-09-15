AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

'Demos um passo atrás ao sair da Champions' disse Jorge Jesus

Treinador ex-Fla fez a sua estreia oficial no Benfica e lamentou a derrota para o PAOK (GRE) que resultou na eliminação dos portugueses na eliminatória da Liga dos Campeões...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 17:34
Crédito: Jesus põe a mão na cabeça. O Benfica sonhava com a Champions e vai ter de se contentar com a Liga Europa (AFP
O treinador Jorge Jesus não começou bem a sua nova passagem pelo Benfica. Seu primeiro objetivo, classificar o time para a fase de Grupos da Liga dos Campeões, garantindo status e as altas cotas que cada clube recebe por jogo na competição mais importante do futebol europeu. Mas o duelo nesta terça-feira em Tessalônica foi uma verdadeira tragédia grega para Jesus. Foi seu primeiro jogo oficial desde que deixou o Flamengo e, incrédulo, viu o seu time superfavorito dominar, ter 71% de posse de bola, finalizar muito mais do que o rival, mas ser derrotado por 2 a 1 e, agora ter de se contentar com a Liga Europa, muito menos relevante.
Para se ter ideia, o Benfica, por ser eliminado, deixa de ganhar R$ 200 milhões apenas por não se qualificar. E que fará falta, já que o clube investiu quase R$ 500 milhões para esta temporada (e tudo indica que terá de vender algum jogador para compensar a eliminação).
No fim da partida, Jesus, incrédulo, colocava as mãos na cabeça, ciente de que viveu uma tragédia grega e ainda viu um ex-benfiquista, Zivkovic (que estava nas Águas e acertou com o PAOK no início deste mês), fazer um dos gols dos mandantes.
- Demos um passo atras por sair da Champions. Entrar na fase de grupos era um dos objetivos da equipe, agora temos de pensar nas outras competições, a Liga Europa e a nossa estreia na sexta-feira do Campeonato Português. Mostramos que somos melhores do que o PAOK. Estou desiludido pelo resultado, mas não com o que a equipe apresentou, principalmente no ataque - disse Jorge Jesus.
O treinador lembrou que se todos analisarem friamente o jogo desta terça-feira e não apenas os gols, chegariam a conclusão sobre quem foi o melhor em campo, mas ele lamentou os erros defensivos.
- Tivemos mais chances. Não fizemos o gol e o que importa é quem marca.Só o Benfica criou no primeiro tempo, nosso rival nem chutou. Na etapa final, o jogo foi mais equilibrado, eles usaram contra-ataques e acabaram por entrar na nossa ultima linha em duas diagonais. Falhamos defensivamente.
Jesus elogiou o PAOK, treinado pelo também português Abel Ferreira:
- Eles mostraram qualidade ofensiva e também contam com um goleiro muito bom que evitou alguns gols do nosso time.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gavião-real: 8 curiosidades sobre uma das maiores aves de rapina das Américas 
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Carmo
Flávio Bolsonaro, senador
Genial/Quaest: maioria culpa Flávio Bolsonaro por novo tarifaço dos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados