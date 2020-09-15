'Demos um passo atrás ao sair da Champions' disse Jorge Jesus

Crédito: Jesus põe a mão na cabeça. O Benfica sonhava com a Champions e vai ter de se contentar com a Liga Europa (AFP

O treinador Jorge Jesus não começou bem a sua nova passagem pelo Benfica. Seu primeiro objetivo, classificar o time para a fase de Grupos da Liga dos Campeões, garantindo status e as altas cotas que cada clube recebe por jogo na competição mais importante do futebol europeu. Mas o duelo nesta terça-feira em Tessalônica foi uma verdadeira tragédia grega para Jesus. Foi seu primeiro jogo oficial desde que deixou o Flamengo e, incrédulo, viu o seu time superfavorito dominar, ter 71% de posse de bola, finalizar muito mais do que o rival, mas ser derrotado por 2 a 1 e, agora ter de se contentar com a Liga Europa, muito menos relevante.

Para se ter ideia, o Benfica, por ser eliminado, deixa de ganhar R$ 200 milhões apenas por não se qualificar. E que fará falta, já que o clube investiu quase R$ 500 milhões para esta temporada (e tudo indica que terá de vender algum jogador para compensar a eliminação).

No fim da partida, Jesus, incrédulo, colocava as mãos na cabeça, ciente de que viveu uma tragédia grega e ainda viu um ex-benfiquista, Zivkovic (que estava nas Águas e acertou com o PAOK no início deste mês), fazer um dos gols dos mandantes.

- Demos um passo atras por sair da Champions. Entrar na fase de grupos era um dos objetivos da equipe, agora temos de pensar nas outras competições, a Liga Europa e a nossa estreia na sexta-feira do Campeonato Português. Mostramos que somos melhores do que o PAOK. Estou desiludido pelo resultado, mas não com o que a equipe apresentou, principalmente no ataque - disse Jorge Jesus.

O treinador lembrou que se todos analisarem friamente o jogo desta terça-feira e não apenas os gols, chegariam a conclusão sobre quem foi o melhor em campo, mas ele lamentou os erros defensivos.

- Tivemos mais chances. Não fizemos o gol e o que importa é quem marca.Só o Benfica criou no primeiro tempo, nosso rival nem chutou. Na etapa final, o jogo foi mais equilibrado, eles usaram contra-ataques e acabaram por entrar na nossa ultima linha em duas diagonais. Falhamos defensivamente.

Jesus elogiou o PAOK, treinado pelo também português Abel Ferreira: