'Demos muito espaço entre as linhas', lamenta Filipe Luis, após Flamengo ser goleado pelo São Paulo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo levou a virada foi goleado pelo São Paulo, por 4 a 1, na tarde deste domingo no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o lateral-esquerdo Filipe Luis lamentou os erros de marcação da equipe rubro-negra e os dois pênaltis desperdiçados.

O goleiro tricolor Tiago Volpi defendeu cobranças dos atacantes Bruno Henrique, quando o jogo estava empatado em 1 a 1, e Pedro, quando o São Paulo já vencia por 3 a 1.

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— Tivemos oportunidade de passar na frente, mas a sensação é que não estávamos conseguindo encaixar. Faltaram muitas variantes para entrar na defesa do São Paulo. Eles dominaram o meio e colocaram nosso time para trás. Nós demos muito espaço entre as linhas, e eles se aproveitaram disso. Não podemos ficar, porém, só com as coisas ruins. Criamos situações, conseguimos dois pênaltis. Mas, não fizemos. Saímos de outras derrotas e esse time já mostrou que consegue levantar. Temos muito a corrigir — disse o lateral para o canal "Premiere".