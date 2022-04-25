Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Demissão de Fabio Carille dividiu membros do Comitê de Gestão do Santos

Clube divulgou atas das reuniões nesta segunda e saída foi aprovada por 5 votos a 3...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 18:10

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 18:10

O Santos divulgou nesta segunda-feira novas atas das reuniões do Comitê de Gestão. A demissão do técnico Fabio Carille foi discutida em reunião no dia 18 de fevereiro e dividiu as opiniões dos membros do CG, mas foi aprovada por 5 votos a 3.A reunião começou com análise do trabalho do treinador feita pelo executivo de futebol, Edu Dracena, que recomendou a mudança da comissão técnica. Ricardo Campanário, José Carlos de Oliveira e Rafael Leal concordaram com a avaliação de Dracema.
Dagoberto Oliva questionou o momento da mudança, ponderando se não traria mais dificuldade para o clube a busca por um novo treinador naquele momento. Dracena argumento que a demissão traria um risco menor do que a manutenção do treinador por mais tempo.Vitor Sion argumentou de que seria melhor esperar os jogos contra São Paulo, pelo Paulista, e Salgueiro, pela Copa do Brasil, para avaliar o trabalho de Carille. Walter Schalka concordou com o argumento.
A decisão final foi pela demissão, com votos favoráveis do presidente Andres Rueda, de Ricardo Campanário, José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva e Rafael Leal. José Berenguer, Walter Schalka e Vitor Sion votaram pela permanência. Os dois primeiros, por motivos diversos, deixaram o CG nas semanas seguintes ao encontro.
Na reunião, após a discussão sobre nomes para substituir Carille, a decisão final foi pela busca de um técnico estrangeiro. No encontro seguinte, no dia 22 de fevereiro, a contratação de Fabián Bustos foi aprovada por unanimidade pelo Comitê de Gestão.
Crédito: FabioCarillefoidemitidopeloSantosnofinaldefevereiro(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados