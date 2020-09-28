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futebol

Demebélé chega atrasado ao treinamento do Barcelona

Atacante francês chegou 15 minutos depois do combinado pelo técnico Ronald Koeman...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 14:48
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após dez meses sem disputar uma partida oficial, o atacante Ousmane Dembélé voltou a entrar em campo pelo Barcelona na goleada sobre o Villarreal, no último domingo. No entanto, o que era motivo para comemorar no clube virou decepção. Nesta segunda-feira, o francês chegou atrasado no treinamento da equipe, segundo informações do canal espanhol "Cuatro".
Por determinação do técnico Ronald Koeman, todos os atletas devem chegar às instalações da Ciudad Deportiva, o centro de treinamentos do clube, uma hora antes do início das atividades. Marcado para 11h (horário local), os jogadores tinham que chegar até 10h. Dembélé, entretanto, chegou às 10h15.
Esta não é a primeira vez que o jogador chegou atrasado a um treinamento do Barcelona. De acordo com o jornal "Marca", na temporada 2018/19, o francês chegou a perder um treinamento por "dormir muito" e perder a hora.

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