Demebélé chega atrasado ao treinamento do Barcelona

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Após dez meses sem disputar uma partida oficial, o atacante Ousmane Dembélé voltou a entrar em campo pelo Barcelona na goleada sobre o Villarreal, no último domingo. No entanto, o que era motivo para comemorar no clube virou decepção. Nesta segunda-feira, o francês chegou atrasado no treinamento da equipe, segundo informações do canal espanhol "Cuatro".

Por determinação do técnico Ronald Koeman, todos os atletas devem chegar às instalações da Ciudad Deportiva, o centro de treinamentos do clube, uma hora antes do início das atividades. Marcado para 11h (horário local), os jogadores tinham que chegar até 10h. Dembélé, entretanto, chegou às 10h15.