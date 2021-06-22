Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dembélé será operado e é baixa por quatro meses para o Barcelona

Atacante francês lesionou o joelho no último sábado na partida contra a Hungria pela Eurocopa. Camisa 11 está em processo de renovação contratual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 12:21

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:21

Crédito: Dembélé se machucou em partida contra a Hungria (TIBOR ILLYES / POOL / AFP
O atacante Dembélé será operado e é baixa para o Barcelona pelos próximos quatro meses, segundo o "L'Equipe". O atleta sofreu uma lesão no tendão do joelho no último sábado em duelo entre França e Hungria válido pelo Grupo F da Eurocopa.O jogador possui um longo histórico de problemas desde que chegou à Catalunha. Em setembro de 2017, o francês rompeu o tendão do bíceps femoral da coxa esquerda e só voltou a jogar fevereiro de 2018. Entre 2019 e 2020, o ponta ficou quase um ano parado por precisar de nova cirurgia para tratar a mesma lesão, mas na perna direita.
> Veja a tabela da Eurocopa
Dembélé está em processo de renovação com o Barcelona, uma vez que seu contrato se encerra em 2022. A lesão e a cirurgia faz com que outros clubes interessados não tratem o jovem de 24 anos como uma prioridade neste mercado de transferências.
Após diversas lesões, o francês conseguiu ter uma última temporada consistente e se afastou dos problemas musculares. Com a camisa blaugrana, o atacante conseguiu anotar 11 gols e distribuir cinco assistências ao longo de 44 partidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados