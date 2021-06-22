Dembélé será operado e é baixa por quatro meses para o Barcelona

O atacante Dembélé será operado e é baixa para o Barcelona pelos próximos quatro meses, segundo o "L'Equipe". O atleta sofreu uma lesão no tendão do joelho no último sábado em duelo entre França e Hungria válido pelo Grupo F da Eurocopa.O jogador possui um longo histórico de problemas desde que chegou à Catalunha. Em setembro de 2017, o francês rompeu o tendão do bíceps femoral da coxa esquerda e só voltou a jogar fevereiro de 2018. Entre 2019 e 2020, o ponta ficou quase um ano parado por precisar de nova cirurgia para tratar a mesma lesão, mas na perna direita.