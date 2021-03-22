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futebol

Dembelé fala sobre melhor fase no Barcelona: 'Tudo mudou'

Ponta francês do Barcelona viveu tempos ruins na equipe catalã, mas agora celebra melhora no clube...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 18:02
Crédito: Dembelé tornou-se um jogador importante no Barcelona (CRISTINA QUICLER / AFP
O Barcelona melhorou o seu desempenho na atual temporada do Campeonato Espanhol, e hoje encontra-se perto do líder, o Atlético de Madrid, com apenas quatro pontos de diferença. Um dos jogadores que mudaram para melhor foi o ponta Ousmane Dembelé, que falou sobre o momento.
Veja a tabela do Espanhol- Queria trabalhar muito e dar tudo em campo, mas honestamente desde 2017 que estava muito fraco. Mudei em termos físicos e agora estou melhor preparado para jogar. Este ano está a correr melhor. Melhorei muito no Barcelona, com os preparadores físicos, a forma como estou a treinar, a forma como estou a preparar-me para os jogos - disse.
Campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, o jogador falou à 'Telefoot' sobre o momento no Barcelona.
- Tudo mudou. Sinto-me bem, embora tenha passado por muitos problemas durante três anos. Faz parte das experiências na vida e têm de ser encaradas com um sorriso - concluiu o ponta francês.

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