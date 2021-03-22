Dembelé fala sobre melhor fase no Barcelona: 'Tudo mudou'

Crédito: Dembelé tornou-se um jogador importante no Barcelona (CRISTINA QUICLER / AFP

O Barcelona melhorou o seu desempenho na atual temporada do Campeonato Espanhol, e hoje encontra-se perto do líder, o Atlético de Madrid, com apenas quatro pontos de diferença. Um dos jogadores que mudaram para melhor foi o ponta Ousmane Dembelé, que falou sobre o momento.

Veja a tabela do Espanhol- Queria trabalhar muito e dar tudo em campo, mas honestamente desde 2017 que estava muito fraco. Mudei em termos físicos e agora estou melhor preparado para jogar. Este ano está a correr melhor. Melhorei muito no Barcelona, com os preparadores físicos, a forma como estou a treinar, a forma como estou a preparar-me para os jogos - disse.

Campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, o jogador falou à 'Telefoot' sobre o momento no Barcelona.