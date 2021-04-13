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futebol

Dembélé está jogando pelo Barcelona com dores no púbis

Atacante está realizando um tratamento conservador há algumas semanas e encara o Athletic Bilbao neste final de semana valendo título da Copa do Rei...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 11:00
Crédito: Francês tem feito boa temporada com a camisa do Barcelona (CRISTINA QUICLER / AFP
O atacante Dembélé preocupa o Departamento Médico do Barcelona por conta de dores na região do púbis, segundo o "Sport". O atleta tem realizado um tratamento conservador, mas tem reclamado do problema algumas vezes após o término das partidas.Neste momento, a possibilidade da realização de uma cirurgia está descartada. No final de semana, o francês estará na lista de relacionados pelo técnico Ronald Koeman para encarar o Athletic Bilbao pela final da Copa do Rei. O Barça está preocupado com o futuro do atleta, que será avaliado toda semana.
> Veja a tabela da La Liga
Dembélé tem um extenso histórico de lesões desde que chegou à Catalunha, mas tem conseguido atuar com regularidade e ser importante na atual temporada. O atacante quer seguir ajudando os companheiros nesta reta final de campanha e ter condições de chega na Eurocopa.

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