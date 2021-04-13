Dembélé está jogando pelo Barcelona com dores no púbis

O atacante Dembélé preocupa o Departamento Médico do Barcelona por conta de dores na região do púbis, segundo o "Sport". O atleta tem realizado um tratamento conservador, mas tem reclamado do problema algumas vezes após o término das partidas.Neste momento, a possibilidade da realização de uma cirurgia está descartada. No final de semana, o francês estará na lista de relacionados pelo técnico Ronald Koeman para encarar o Athletic Bilbao pela final da Copa do Rei. O Barça está preocupado com o futuro do atleta, que será avaliado toda semana.