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Dembélé conversa com a Juventus e quer atuar no clube italiano quando deixar o Barcelona

Atacante francês recusou se transferir para o Manchester United e tem desejo de atuar na equipe de Cristiano Ronaldo. Juventus será rival do Barcelona na Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 12:47

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 12:47

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O atacante Ousmane Dembélé quase deixou o Barcelona no encerramento da janela de transferências, mas as negociações com o Manchester United não evoluíram. E o motivo desta recusa do jogador aos Diabos Vermelhos pode ter a ver com um dos rivais do Barça na Liga dos Campeões.De acordo com informações do programa "Tot Costa", da "Catalunya Ràdio", o jogador tem mantido conversas com a Juventus, da Itália, há bastante tempo e deseja defender a Velha Senhora no futuro.
Com contrato no Barcelona até junho de 2022, Dembélé tentará, de acordo com a rádio, deixar o clube catalão ao final desta temporada. Se não tiver êxito, o francês esperará até o término do vínculo para deixar a equipe sem custos.

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