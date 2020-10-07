Dembélé conversa com a Juventus e quer atuar no clube italiano quando deixar o Barcelona

O atacante Ousmane Dembélé quase deixou o Barcelona no encerramento da janela de transferências, mas as negociações com o Manchester United não evoluíram. E o motivo desta recusa do jogador aos Diabos Vermelhos pode ter a ver com um dos rivais do Barça na Liga dos Campeões.De acordo com informações do programa "Tot Costa", da "Catalunya Ràdio", o jogador tem mantido conversas com a Juventus, da Itália, há bastante tempo e deseja defender a Velha Senhora no futuro.