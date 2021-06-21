Dembélé abandona Eurocopa após lesão sofrida na segunda rodada

Crédito: Atacante participou apenas de 30 minutos da última partida (TIBOR ILLYES / POOL / AFP

O atacante Dembélé abandona a França na Eurocopa por conta de uma lesão no tendão do joelho. A Federação Francesa confirmou a ausência do atleta devido ao problema, uma vez que o camisa 11 deve precisar de cerca de três semanas para se recuperar.- Obrigado a sair antes do fim da partida contra a Hungria, o atacante Dembélé passou por alguns exames radiológicos no último domingo. O tempo de recuperação é incompatível com a sua permanência com o grupo que joga a Euro 2020 - disse a nota da Federação.

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O ponta entrou no último confronto diante da Hungria aos 12 minutos da segunda etapa quando sua seleção estava perdendo por 1 a 0. Em sua primeira jogada, carimbou a trave e minutos depois a França igualou o marcador com Griezmann. No entanto, o atleta do Barcelona deixou o campo aos 42 minutos.