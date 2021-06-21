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futebol

Dembélé abandona Eurocopa após lesão sofrida na segunda rodada

Atacante francês entrou no segundo tempo no duelo contra a Hungria, mas teve que abandonar o terreno de jogo por conta de problema no joelho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 09:40

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 09:40

Crédito: Atacante participou apenas de 30 minutos da última partida (TIBOR ILLYES / POOL / AFP
O atacante Dembélé abandona a França na Eurocopa por conta de uma lesão no tendão do joelho. A Federação Francesa confirmou a ausência do atleta devido ao problema, uma vez que o camisa 11 deve precisar de cerca de três semanas para se recuperar.- Obrigado a sair antes do fim da partida contra a Hungria, o atacante Dembélé passou por alguns exames radiológicos no último domingo. O tempo de recuperação é incompatível com a sua permanência com o grupo que joga a Euro 2020 - disse a nota da Federação.
> Veja a tabela da Eurocopa
O ponta entrou no último confronto diante da Hungria aos 12 minutos da segunda etapa quando sua seleção estava perdendo por 1 a 0. Em sua primeira jogada, carimbou a trave e minutos depois a França igualou o marcador com Griezmann. No entanto, o atleta do Barcelona deixou o campo aos 42 minutos.
E mais uma vez os problemas com lesões atrapalham a carreira de Dembélé, que apesar de ter feito uma boa temporada com a camisa blaugrana, também sofreu com alguns problemas musculares. E a França também perde um perfil que pode entrar no decorrer das partidas e colocar fogo no jogo.

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