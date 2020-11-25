Delfín-EQU x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, Delfín e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Jocay, em Manta, no Equador.

O Verdão realizou a melhor campanha da Fase de Grupos (16 pontos) e está invicto após seis rodadas da competição. Com isso, terá mando de campo garantido nos jogos de volta dos mata-matas até a semifinal, caso chegue.

A partida de volta está marcada para 2 de dezembro, às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque. O vencedor do confronto pegará Jorge Wilstermann ou Libertad nas quartas.

Como visitante, o Palmeiras acumula seis jogos de invencibilidade na Libertadores, maior sequência história do clube no torneio continental.

Já o Delfin, que disputa a Copa pela terceira vez, é uma das surpresas do torneio e foi vice-líder do Grupo G, atrás apenas do Santos, eliminando o Olimpia, tricampeão da América.

LIBERTADORES> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulaçãoJOGADORES DE VOLTA PÓS-ISOLAMENTO DEVIDO À COVID-19

Durante os treinamentos do Palmeiras, na Academia de Futebol, de preparação ao duelo pela Libertadores, as atividades contaram com reforços recuperados após cumprir o período de quarentena depois de terem sido infectados pelo coronavírus.

Vinicius, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Danilo, Rony e Gabriel Silva, treinaram sem restrições. Luan e Gabriel Menino, que já jogaram no sábado contra o Goiás pelo Brasileirão, também estão entre os atletas.

Para jogar as oitavas, os jogadores que retornaram nos últimos dias só poderão embarcar para o Equador caso seus testes, feitos no início da manhã desta terça (24), tenham resultados negativos. É uma obrigatoriedade do Ministério da Saúde do país vizinho.

MATÍAS VIÑA SEGUE COMO INCÓGNITA

Matías Viña, por enquanto, é uma incógnita. Seu prazo de dez dias de isolamento após testar positivo se encerra hoje (24) e o lateral, até então, cumpria o protocolo no Uruguai, mas já voltou ao Brasil. Caso o resultado de seu exame para Covid-19 dê negativo, ele poderá completar o grupo que enfrenta o Delfín no Equador.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Goiás x Palmeiras

Data: 25 de Novembro de 2020Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Estádio Jocay, em Manta, no Equador

Árbitro: Leodán González-URUAssistentes: Nicolás Taran-URU e Richard Trinidad-URUVAR: Esteban Ostojich-URU

Transmissão: – FOX SPORTS (TV por assinatura);

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Fox Play.ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE DELFÍN-EQU E PALMEIRAS:

DELFÍN: Banguera; González, Rodriguez, Ale e Nazareno; Ortiz e Noboa (Benitez); Rojas, Villava e Corozo; Carlos Garcés. Técnico: Miguel Ángel Zahzú

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Renan (Luan*), Gustavo Gómez e Mayke (Gustavo Scarpa*); Patrick de Paula (Danilo*), Gabriel Menino e Lucas Lima; Zé Rafael, Marcelinho (Rony*) e Fabrício (Gabriel Veron). Técnico: Abel Ferreira

*Luan, Scarpa, Danilo, Rony e Veron dependem do resultado negativo no exame de Covid-19