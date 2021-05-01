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Delegado do jogo entre Flamengo e Unión La Calera relata disussão com Gabigol: 'Vamo é o c...., deixa aquecer!'

Conmebol abriu processo disciplinar por conta da atitude do atacante do Flamengo e também pelo time ter retornado do intervalo com dois minutos de atraso...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 16:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de abrir processo disciplinar contra o Flamengo por conta de posts publicitários nas redes sociais do clube, que pode ser multado em R$ 270 mil, a entidade deu início a novo processo contra o Rubro-Negro por conta do atraso do time na volta do intervalo contra o Unión La Calera, pela Libertadores, e por uma discussão entre Gabriel Barbosa e o delegado da partida no Maracanã.
O Flamengo voltou ao campo de jogo com dois minutos de atraso, conforme o árbitro venezuelano José Ramon Argote Vega relatou em súmula. Já o delegado da partida, o brasileiro Valesca Fistarol De Araujo, relatou o seguinte:
- A equipe do Flamengo finalizou o aquecimento pré-jogo com 3 minutos de atraso, no momento que o oficial de segurança solicitou a saida do campo, o atleta nº9 Gabriel Barbosa Almeida gritou: "Vamo é o caralho, deixa aquecer!"Segundo a Conmebol, as infrações foram referentes aos artigos 5.1.4 e 5.1.12.6 do Manual de Clubes da Libertadores, que preveem uma advertência ao clube como sanção, inicialmente. No caso de uma segunda e subsequentes infrações, multas podem ser aplicadas tanto ao técnico quando ao clube.
O Flamengo tem até o dia 7 de maio para apresentar sua defesa à Conmebol.

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