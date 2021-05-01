Delegado do jogo entre Flamengo e Unión La Calera relata disussão com Gabigol: 'Vamo é o c...., deixa aquecer!'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Depois de abrir processo disciplinar contra o Flamengo por conta de posts publicitários nas redes sociais do clube, que pode ser multado em R$ 270 mil, a entidade deu início a novo processo contra o Rubro-Negro por conta do atraso do time na volta do intervalo contra o Unión La Calera, pela Libertadores, e por uma discussão entre Gabriel Barbosa e o delegado da partida no Maracanã.

O Flamengo voltou ao campo de jogo com dois minutos de atraso, conforme o árbitro venezuelano José Ramon Argote Vega relatou em súmula. Já o delegado da partida, o brasileiro Valesca Fistarol De Araujo, relatou o seguinte:

- A equipe do Flamengo finalizou o aquecimento pré-jogo com 3 minutos de atraso, no momento que o oficial de segurança solicitou a saida do campo, o atleta nº9 Gabriel Barbosa Almeida gritou: "Vamo é o caralho, deixa aquecer!"Segundo a Conmebol, as infrações foram referentes aos artigos 5.1.4 e 5.1.12.6 do Manual de Clubes da Libertadores, que preveem uma advertência ao clube como sanção, inicialmente. No caso de uma segunda e subsequentes infrações, multas podem ser aplicadas tanto ao técnico quando ao clube.