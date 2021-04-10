Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Delegação passa por testes de Covid e Corinthians inicia 'bolha' do Paulistão

Os relacionados para a partida contra o Guarani serão divulgados após o clube receber todos os resultados. Neste domingo, o elenco passará por novos testes antes de viajar...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 19:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 19:56
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Paulistão foi retomado neste final de semana, com novo protocolo feito pela FPF em concordância com o Ministério Público e com o Governo do estado. E um desses novos procedimentos é a "bolha" em que os jogadores ficaram confinados nos CTs para a disputa dos jogos, realizando testes diários, sendo um deles no mesmo dia do duelo, como o Corinthians irá fazer neste domingo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Saiba quais jogadores do Corinthians que mais participaram de gols em 2021
Neste sábado, antes do treinamento, quando comissão técnica, jogadores e funcionários chegaram no CT Joaquim Grava para iniciar a concentração, eles realizaram exames RT-PCR para detecção do coronavírus. Os relacionados para a partida somente serão divulgados após o clube receber todos os resultados.
Mas o protocolo proposto não para por aí. Neste domingo, a delegação realizará o exame de antígeno, também para identificação do coronavírus, mas que traz resultado em menor espaço de tempo. Isso ocorrerá antes de a delegação viajar a Campinas para o duelo diante do Guarani, .
O Corinthians iniciou o protocolo de bolha apresentado pela FPF e aprovado pelo Ministério Público logo após o treino deste sábado. A equipe permanece concentrada no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT, para as próximas três partidas: Guarani (11/4), Ferroviária (13/4) e São Bento (16/4).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados