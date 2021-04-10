Delegação passa por testes de Covid e Corinthians inicia 'bolha' do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Paulistão foi retomado neste final de semana, com novo protocolo feito pela FPF em concordância com o Ministério Público e com o Governo do estado. E um desses novos procedimentos é a "bolha" em que os jogadores ficaram confinados nos CTs para a disputa dos jogos, realizando testes diários, sendo um deles no mesmo dia do duelo, como o Corinthians irá fazer neste domingo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Saiba quais jogadores do Corinthians que mais participaram de gols em 2021

Neste sábado, antes do treinamento, quando comissão técnica, jogadores e funcionários chegaram no CT Joaquim Grava para iniciar a concentração, eles realizaram exames RT-PCR para detecção do coronavírus. Os relacionados para a partida somente serão divulgados após o clube receber todos os resultados.

Mas o protocolo proposto não para por aí. Neste domingo, a delegação realizará o exame de antígeno, também para identificação do coronavírus, mas que traz resultado em menor espaço de tempo. Isso ocorrerá antes de a delegação viajar a Campinas para o duelo diante do Guarani, .