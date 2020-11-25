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futebol

Delegação do Palmeiras testa negativo para Covid-19 em chegada ao Equador

Desta forma, os jogadores que viajaram estão livres para disputar a partida contra o Delfín, marcada para as 19h15, em Manta
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LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 14:38

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 14:38

Crédito: Reprodução/TV Palmeiras
Os testes de Covid-19 da delegação do Palmeiras em sua chegada ao Equador na noite de ontem (24) apresentaram resultado negativo nesta quarta-feira (25). Desta forma, os jogadores que viajaram estão livres para disputar a partida contra o Delfín, marcada para as 19h15.
Os tripulantes alviverdes haviam passado por um ‘susto’ logo no desembarque no país vizinho, quando foram solicitados para realizarem testes rápidos ainda no aeroporto. Contudo, devido às condições desfavoráveis do local, tal procedimento foi recusado e as testagens ocorreram no hotel que estava reservado para o clube.
> Confira aqui a tabela da Libertadores e faça sua simulaçãoOs resultados saíram na manhã de hoje e, agora, o Palmeiras está em condições de entrar em campo pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

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