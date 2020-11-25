Delegação do Palmeiras testa negativo para Covid-19 em chegada ao Equador

Crédito: Reprodução/TV Palmeiras

Os testes de Covid-19 da delegação do Palmeiras em sua chegada ao Equador na noite de ontem (24) apresentaram resultado negativo nesta quarta-feira (25). Desta forma, os jogadores que viajaram estão livres para disputar a partida contra o Delfín, marcada para as 19h15.

Os tripulantes alviverdes haviam passado por um ‘susto’ logo no desembarque no país vizinho, quando foram solicitados para realizarem testes rápidos ainda no aeroporto. Contudo, devido às condições desfavoráveis do local, tal procedimento foi recusado e as testagens ocorreram no hotel que estava reservado para o clube.