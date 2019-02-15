Definidos os valores dos ingressos para Serra e Vasco, no Klebão

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Já foram definidos os valores dos ingressos para a partida entre Serra e Vasco, no estádio Kleber Andrade. O torcedor que quiser acompanhar o jogo da próxima quarta-feira (20), válido pela segunda fase da Copa do Brasil, terá que desembolsar R$ 140 (inteira) ou R$ 70 (meia). Leitores do Notícia Agora e integrantes do Clube A Gazeta pagam meia.

A venda de ingressos terá início neste sábado (16) nos pontos físicos. A venda online já está disponível no www.meubilhete.com (com taxas).

A capacidade do Kleber Andrade para a partida será de 19 mil torcedores. Têm direito à meia-entrada estudantes, doadores de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos. A gratuidade é para crianças de até 2 anos.

PROMOÇÃO

Leitores do Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o cupom-desconto publicado no jornal a partir deste sábado (16). Integrantes do Clube A Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

CLASSIFICAÇÃO

O Serra quebrou um jejum de 24 anos no futebol capixaba e se classificou na Copa do Brasil - o último havia sido o Linhares EC, em 1994. Na primeira fase, o Tricolor venceu o Remo por 1 a 0, no estádio Robertão. Pela classificação, o representante do Espírito Santo embolsou R$ 625 mil.

SERVIÇO

Serra x Vasco - Copa do Brasil

Local: Estádio Kleber Andrade

Data: 20 de fevereiro

Horário: 21h30

Ingressos: R$ 70,00 (meia) e R$ 140,00 (inteira)

Pontos de venda: Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Muquiçaba), Quiosque Acesso VIP (Shopping Vitória), Libanesa Homem (Praia do Canto), Placar (Laranjeiras), Carone Mall (Laranjeiras), Vettor Sports (Cachoeiro de Itapemirim), Fomatur (Praia do Canto) e www.meubilhete.com

Informações: www.facebook.com.br/futebolc10