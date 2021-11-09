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Definido: eleição do Flamengo será uma semana depois da decisão da Libertadores

Quatro candidatos à presidência do Flamengo, para o triênio 2022/2024, disputarão o pleito no dia 4 de dezembro de 2021, que será realizada na Sede da Gávea...
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Publicado em 

09 nov 2021 às 12:30

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 12:30

Crédito: Divulgação
As eleições presidenciais do Flamengo, para o triênio 2022/24, estão marcadas para 4 de dezembro. O clube convocou os sócios para o pleito, a ser realizada na Sede da Gávea, das 8h às 21h. São quatro candidatos à presidência: Rodolfo Landim (Chapa Roxa - "UniFla"), Marco Aurelio Assef (Chapa Azul - "Sempre Flamengo"), Ricardo Hinrichsen (Chapa Branca - "Flamengo Sem Fronteiras") e Walter Monteiro (Chapa Ouro - "Flamengo Maior").A eleição presidencial, portanto, será realizada uma semana após a decisão da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentarão no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Nas últimas eleições do clube, o pleito foi realizado na segunda-feira após o encerramento do Campeonato Brasileiro.Além de eleger o presidente e vice-presidente do Flamengo, os sócios também irão eleger e empossar o Presidente e o Vice-Presidente da Assembleia Geral; eleger e empossar os membros do Corpo Transitório do Conselho Deliberativo e seus suplentes; e eleger e empossar os membros do Corpo Transitório do Conselho de Administração e seus suplentes do clube para o triênio 2022/2024.As chapas inscritas para as eleições do Flamengo para o triênio 2022/24:
CHAPA ROXA “UNIFLA”Presidente do Conselho Diretor do Flamengo:Sr. Luiz Rodolfo Landim MachadoVice-Presidente do Conselho Diretor do Flamengo:Sr. Rodrigo Villaça Dunshee de AbranchesPresidente da Assembleia Geral do Flamengo:Sr. Carlos Henrique Fernandes dos SantosVice-Presidente da Assembleia Geral do Flamengo:Sr. Gustavo Gomes Fernandes
CHAPA AZUL “SEMPRE FLAMENGO”Presidente do Conselho Diretor do Flamengo:Sr. Marco Aurelio Cardoso AsseffVice-Presidente do Conselho Diretor do Flamengo:Sra. Juliane Garcez MusacchioPresidente da Assembleia Geral do Flamengo:Sr. Michel HelalVice-Presidente da Assembleia Geral do Flamengo:Sr. Wellington Lúcio de Souza Nery
CHAPA BRANCA “FLAMENGO SEM FRONTEIRAS”Presidente do Conselho Diretor do Flamengo:Sr. Ricardo Jorge de Goes Hinrichsen JuniorVice-Presidente do Conselho Diretor do Flamengo:Sr. Bernardo Borges MarquesPresidente da Assembleia Geral do Flamengo:Sr. Pablo Malheiros da Cunha FrotaVice-Presidente da Assembleia Geral do Flamengo:Sr. Pablo de Martino Pazos
CHAPA OURO “FLAMENGO MAIOR”Presidente do Conselho Diretor do Flamengo:Sr. Walter de Oliveira MonteiroVice-Presidente do Conselho Diretor do Flamengo:Sra. Claudia Simas do CoutoPresidente da Assembleia Geral do Flamengo:Sr. Rubem Ricardo Outeiro de Azevedo LimaVice-Presidente da Assembleia Geral do Flamengo:Sr. David Butter Nunes

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