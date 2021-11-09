Definido: eleição do Flamengo será uma semana depois da decisão da Libertadores

As eleições presidenciais do Flamengo, para o triênio 2022/24, estão marcadas para 4 de dezembro. O clube convocou os sócios para o pleito, a ser realizada na Sede da Gávea, das 8h às 21h. São quatro candidatos à presidência: Rodolfo Landim (Chapa Roxa - "UniFla"), Marco Aurelio Assef (Chapa Azul - "Sempre Flamengo"), Ricardo Hinrichsen (Chapa Branca - "Flamengo Sem Fronteiras") e Walter Monteiro (Chapa Ouro - "Flamengo Maior").A eleição presidencial, portanto, será realizada uma semana após a decisão da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentarão no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Nas últimas eleições do clube, o pleito foi realizado na segunda-feira após o encerramento do Campeonato Brasileiro.Além de eleger o presidente e vice-presidente do Flamengo, os sócios também irão eleger e empossar o Presidente e o Vice-Presidente da Assembleia Geral; eleger e empossar os membros do Corpo Transitório do Conselho Deliberativo e seus suplentes; e eleger e empossar os membros do Corpo Transitório do Conselho de Administração e seus suplentes do clube para o triênio 2022/2024.As chapas inscritas para as eleições do Flamengo para o triênio 2022/24: