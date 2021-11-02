Defesa vulnerável e falhas constantes: Vasco já levou gol em 75% dos jogos da Série B do Brasileirão

Crédito: Vasco precisa de uma arrancada para garantir o acesso no final da temporada (Rafael Ribeiro/Vasco

Para uma equipe conseguir regularidade dentro da Série B, a defesa é um setor fundamental. Na maratona de 38 rodadas, o sistema defensivo é responsável por ajudar na construção de uma campanha sólida. No entanto, o Vasco teve três treinadores ao longo da temporada e nenhum deles conseguiu dar mais consistência e proteção ao setor. Na última rodada, os problemas defensivos ficaram ainda mais evidentes. O time empatava com o CSA, até que um lance capital impôs um revés diante de quase dez mil vascaínos. Giva Santos carregou, caiu ao dividir a bola e mesmo sentado deu a assistência para Dellatorre. Zeca dava condições para o atacante, que recebeu sozinho mesmo com quatro jogadores do time carioca na jogada.

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Ao longo da temporada, foram muitos erros individuais e coletivos, que custaram pontos importantes. Além disso, a bola aérea atormenta desde março e nada foi resolvido. Com isso, 47% dos gols sofridos pelo time na Série B foram de lances pelo alto. Das 37 bolas que balançaram as redes dos arqueiros vascaínos, 16 foram em bolas alçadas na área.

Das 32 rodadas disputadas até o momento, em apenas oito a defesa vascaína não foi vazada (25% do total). Duas delas sob o comando de Fernando Diniz, nos triunfos sobre Brusque e Goiás. O jogo contra o Esmeraldino, em São Januário, é para muitos a melhor atuação da equipe na temporada ao lado vitória sobre o Flamengo no Carioca, em abril, que encerrou um longo jejum contra o rival.

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Além do confronto com os goianos, a defesa do Vasco não foi vazada contra CRB, Confiança, Sampaio Corrêa, Vila Nova e Ponte Preta, na Colina Histórica. E apenas nos duelos contra Vitória e Brusque, longe de seus domínios. Com isso, o sistema defensivo sofreu gol em 24 jogos, o que representa 75% das vezes em que entrou em campo nesta edição da competição - em todas as partidas de outubro.

Na temporada, o Vasco já disputou 53 partidas e sofreu gols em 43 delas, o que alcança a marca de 81,1%, a pior do clube no século. De acordo com os números explicitados no Blog do Garone, aqui do LANCE!, depois de 2021, que ainda está em andamento, outras temporadas superaram a marca de 75% de gols sofridos: 77,9% (2013), 76,6% (2005) e 76,1% (2008, 2006 e 2018).

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Com 47 pontos e restando seis rodadas, Diniz sabe que não há mais margem para erro, e que o Vasco precisa fazer uma reta final perfeita. Para conseguir a pontuação dos sonhos, a defesa precisa se acertar e ter o equilíbrio necessário para não sofrer gols. O primeiro desafio será na quinta-feira, às 19h, no Brinco de Ouro, contra o Guarani.

NÚMEROS DEFENSIVOS DO VASCO NA SÉRIE B32 jogos37 gols sofridosSofreu ao menos um gol em 24 jogos (75%)Sofreu dois gols ou mais em 11 jogos (35%)47% dos gols sofridos pelo Vasco na Série B foram de jogo aéreo

NÚMEROS DEFENSIVOS DO VASCO EM 202153 jogos56 gols sofridos1,1 gol sofrido em média por jogoSofreu ao menos 1 gol em 43 jogos (81%)Sofreu 2 gols ou mais em 17 jogos (32%)

Confira os jogos em que o Vasco não tomou gol na Série B

19/06 - Vasco 3 x 0 CRB 03/07 - Vasco 1 x 0 Confiança09/07 - Vasco 1 x 0 Sampaio Corrêa07/08 - Vitória 0 x 1 Vasco10/08 - Vasco 1 x 0 Vila Nova29/08 - Vasco 2 x 0 Ponte Preta 24/09 - Brusque 0 x 1 Vasco27/09 - Vasco 2 x 0 Goiás

Veja os jogos em que o Vasco tomou gol na Série B