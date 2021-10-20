Defesa, Rafael Navarro e Chay: o que ficar de olho no Botafogo no jogo contra o Brusque

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Jogo de extremos: ao mesmo tempo que o Botafogo ficará frente a frente com Edu, artilheiro da Série B do Brasileirão, vai encarar a defesa do Brusque, a segunda que mais permitiu gols em toda a competição - 40 ao todo. As equipes se enfrentam às 20h30 nesta quinta-feira no Estádio Nilton Santos, pela 31ª rodada.+ Botafogo x Brusque: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O LANCE! aponta fatores que precisam ser observados no Botafogo para a partida. Se vencer, a equipe comandada por Enderson Moreira abrirá cinco pontos de vantagem no G4.

Carli e Kanu: a dupla, que levou apenas um gol atuando juntos nesta Série B - contra o Vila Nova -, terá um teste de fogo. Com 16 gols marcados, Edu é um dos jogadores mais perigosos da competição e marcou mais da metade dos gols do Brusque no Campeonato Brasileiro.

Dinamicidade: o meio-campo do Brusque é um dos mais agressivos - no "bom sentido" do significado - da Série B. A equipe catarinense possui médias de 16.5 desarmes e 11.7 interceptações por partida, com o setor sendo forte neste aspecto.Rafael Navarro: se Edu causa um 'frio na barriga' da defesa do Botafogo, a recíproca é verdadeira por parte do Brusque. Os catarinenses têm a segunda pior defesa da Série B - levaram 40 gols, sendo 30 em partidas fora de casa. O camisa 99 do Botafogo, por outro lado, é o jogador que mais participou de bolas na rede na competição.

Chay: ainda dentro do fato do Brusque defender mal, o Tricolor levou mais de dez gols de meias nesta Série B. Assim como Navarro, Chay tem, na teoria, um cenário favorável para marcar. O camisa 14 não balança as redes há dez jogos.